یخچال خشتی ابرکوه؛ تکنولوژی پنهان تمدنی که قرن ها پیش از اختراع برق، کویر را به زانو درآورد

در روزگاری که جهان در جست وجوی الفبای بقا بود، معماران ایرانی در قلب سوزان کویر، سردخانه ای برپا کردند که بدون نیاز به قطره ای سوخت یا ذره ای الکتریسیته، زمستان را به میهمانی گرمای تابستان می برد. یخچال خشتی ابرکوه، نه یک بنای گلی، بلکه یکی از شگفت انگیزترین شاهکارهای تمدن بشری است؛ جایی که هندسه، خشت و باد با هم متحد شدند تا یکی از ارزشمندترین معجزات مهندسی تاریخ را رقم بزنند. اینجا، هوش ایرانی فراتر از زمان ایستاده است.