به گزارش خبرنگار میراث آریا، مهدی رضایی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران، با اشاره به ادامه باز پرداخت مطالبات مراکز و موسسات ارائه دهنده خدمات گفت: دومین مرحله از پرداخت‌ها در سال جاری از امروز آغاز می‌شود.

او افزود: در گام نخست بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان از مطالبات مراکز دولتی و دانشگاهی در دستور کار قرار دارد. پیش بینی می‌شود حداکثر تا هفته آینده این مبالغ به دست مراکز برسد.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران تصریح کرد: از آنجایی که دریافت تخصیص اعتبارات این سازمان از سازمان برنامه و بودجه و خزانه داری کل امری تدریجی و روزانه است، پرداخت در وجه ذی نفعان نیز به صورت تدریجی اما به محض دریافت وجه صورت می‌گیرد.

به گفته رضایی، با توجه به نشان دار بودن اعتبار مابه‌التفاوت نرخ ارز دارو، شیر خشک و ملزومات پزشکی در اعتبارات بیمه سلامت، مبلغ ۷ همت از مطالبات سه سازمان بیمه‌گر پایه برای پرداخت آماده و به زودی در وجه داروخانه‌ها واریز می‌شود.

