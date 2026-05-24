به گزاش خبرنگار میراث آریا، محمد جواد حقشناس دوم خرداد ۱۴۰۵ در تجلیل از پنج استاد برجسته و پیشکسوت میراثفرهنگی استان فارس، ضمن ابلاغ سلام و قدردانی مقام عالی وزارت به تلاشگران عرصه هویت ملی گفت: در اوج سختیها و نگرانیها، این ویژگی منحصربهفرد اهالی فرهنگ و هنر است که دغدغه حال خوب مردم را دارند و هنرمندان مانند شمعی از وجود خود مایه میگذارند تا جامعه را با نور هنر به آرامش برسانند.
مشاور وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به نیایشهای تحویل سال نو افزود: ما از پروردگار طلب دگرگونی حال به بهترین حالت (احسنالحال) را میکنیم و بیشک زبان هنر، یکی از مهمترین فرصتهایی است که این دگرگونی را رقم میزند. شیراز با وجود قلههایی چون حافظ و سعدی، اساساً یکی از اقطاب جهان برای خوب کردن حال بشریت است.
او با تمجید از اقدام ماندگار اساتید پیشکسوت فارس، به ویژه مدیریت مجموعه گل و مرغ، خاطرنشان کرد: این بزرگواران با گذشتن از سرمایههای مادی و زندگی شخصی خود، فضایی را فراهم کردهاند که قطعهای از بهشت است و حضور در این مجموعه، دریافت فرصتی برای رسیدن به اوج معنا و لذت هنری با نگاه به نقاشیهای گلومرغ است. این اقدام ارزشمند باید به عنوان یک الگوی سرآمد در دیدنیتر کردن شهر شیراز به کار گرفته شود.
حقشناس با اشاره به خاطره شیرینی که از این سفر به همراه خواهد برد، افزود: اینجا فضایی معطر از شعر، هنر، تاریخ و مقاومت است و این مجموعه پذیرای مردمی خواهد بود که با حالی خوب و خاطراتی مانا از این شهر بازمیگردند.
