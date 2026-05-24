به گزارش خبرنگار میراث آریا، همزمان با هفته میراث فرهنگی، روز شنبه ٢ خرداد ماه ۱۴۰۵ یوسف سلمان‌خواه، در رویداد ایران جان که در روستای چپرپرد منطقه آزاد انزلی برگزار شد، ضمن گرامی‌داشت هفته میراث‌فرهنگی، میراث فرهنگی را نه صرفاً آثاری بر جای مانده از گذشتگان، بلکه حافظه تاریخی و میراث مشترک بشریت خواند که مسئولیت پاسداری از آن بر عهده تمامی آحاد جامعه است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان با بیان ظرفیت‌های بی‌بدیل گیلان اظهار کرد: اولویت راهبردی ما در این دوره، تسریع در پرونده‌های ثبت جهانی است. ثبت جهانی ماسوله به عنوان نگین معماری پلکانی، گیسوم با مواهب کم‌نظیر طبیعی‌اش و همچنین جهانی‌سازی لباس محلی قاسم‌آباد (که نشان از عمق ذوق هنری و اصالت پوشش ایرانی دارد)، از اقدامِات مهم اداره‌کل است.

َاو در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه هدفمند به ۹ شهر و روستای ملی و جهانی استان افزود: رویکرد ما در مسیر پیشرفت استان، بر «گردشگری رویدادمحور» استوار است؛ رویکردی که با عبور از الگوهای سنتی و کم‌اثر، بر طراحی و اجرای رویدادهای تخصصی، پیوسته و متناسب با ظرفیت‌های هر منطقه تکیه دارد تا مدت اقامت گردشگران به‌صورت معنادار افزایش یابد و جریان اقتصادی پایدارتری در استان شکل گیرد. در این چارچوب، هر روستا باید با اتکا به مزیت‌های بومی، میراث فرهنگی و توانمندی‌های انسانی خود به یک «برند هویت‌مند» تبدیل شود؛ برندی که نه صرفاً مقصدی برای بازدید کوتاه، بلکه تجربه‌ای یگانه برای زیستن، یادگیری و خرید باشد. هدف این است که هر نقطه از استان، یک روایت روشن، یک رویداد شاخص و یک محصول منحصربه‌فرد برای عرضه به گردشگر داشته باشد؛ تا زنجیره ارزش گردشگری از بازدید گذرا، به اقامت مؤثر، مصرف فرهنگی، خرید هدفمند و بازگشت دوباره گردشگر ارتقا پیدا کند.

‌سلمان خواه در بخش دیگری از سخنان خود به حوزه اقتصاد صنایع‌دستی اشاره کرد و گفت: اقتصاد صنایع‌دستی، قلب تپنده اقتصاد فرهنگی گیلان است. برای تجاری‌سازی و حمایت از هنرمندان، از تمامی شهرداران استان انتظار داریم با رویکردی جهادی، نسبت به ایجاد و توسعه بازارچه‌های صنایع‌دستی در هر شهر اقدام کنند تا زنجیره ارزش تولید تا فروش در تمامی نقاط استان تکمیل شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی گیلان در پایان خاطرنشان کرد: هفته میراث فرهنگی، فرصتی است تا بار دیگر با میراث کهن خود پیمان ببندیم. نگاه ما به میراث، نگاهی علمی است که در آن، حفظ هویت تاریخی با توسعه اقتصادی در هم تنیده است. گیلان نه تنها در گردشگری، بلکه در تبیین الگوی زیست‌بومِ میراث‌محور، می‌تواند پیشرو باشد.

