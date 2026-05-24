معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی طی بازدیدهای میدانی از پروژه‌های گردشگری استان گیلان به‌مناسبت هفته میراث‌فرهنگی در اردیبشهت ماه ۱۴۰۵، مدیریت بهره‌ورانه تسهیلات و توسعه سرمایه‌گذاری مولد را به عنوان محرک‌های کلیدی تحول در اقتصاد میراث محور تبیین کرد. فرآیند پیشرفت پروژه‌هایی نظیر بازار تاریخی رشت، خانه حجتی، خانه شیرازی‌ها و عمارت کلاه‌فرنگی در رشت و خانه صنایع‌دستی لیالستان لاهیجان، پروژه مولدینگ(ساخت هتل)، زمین واقع در پارک بعثت به منظور احداث بازارچه صنایع‌دستی، خانه محصصی، فروشگاه صنایع‌دستی حصیربافی در روستای بارکوسرا و همچنین طرح سالم‌سازی دریای سحرخیزمحله مورد بررسی قرارگرفت. این رویکرد، ضمن بهینه‌سازی زنجیره ارزش در حوزه‌های سه‌گانه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، بستری پایدار برای تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و افزایش بازدهی پروژه‌های اثرگذار در سطح استان فراهم می‌آورد.