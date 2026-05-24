به گزارش خبرنگارمیراث آریا،بهزاد مریدی درتاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۵در این مراسم با اشاره به جایگاه والای هنر در حفظ ریشه‌های ملی گفت: تجلیل از این پنج استاد، در واقع تجلیل از عشق، پایداری و میراثی است که با سرانگشتان هنرمند و نگاه تیزبین این بزرگان به دست ما رسیده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس استاد سیرجانیان را بازمانده‌ای از نسل معماران صاحب‌سبک و مهندسانِ هنرمند شیراز خواند و افزود: ایشان که متولد محله قدیمی «باربند» شیراز است، هنر را از ۹ سالگی و در سایه تشویق‌های خانواده آغاز کرد. امروز پس از ۴۰ سال مجاهدت، او جزء معدود اساتید مسلط به فنون پیچیده «مقرنس‌کاری»و «کاربندی» است که با اشراف کامل بر آینه‌کاری، گچ‌بری هندسی، سنگ‌تراشی و طراحی معماری اسلامی، بناهایی خلق کرده که در عین وفاداری به سنت، از نگاه مهندسی روز نیز سرآمد هستند.

مریدی در معرفی دومین پیشکسوت، از مهندس مهدی خاکسار فسایی به عنوان کسی یاد کرد که دانش مهندسی را در خدمت صیانت از تاریخ قرار داده است. وی خاطرنشان کرد: این استاد فرهیخته، با دانش آکادمیک راه و ساختمان، در مرمت‌های علمیِ نگین‌های معماری شیراز همچون مسجد و خانه نصیرالملک و مدرسه خان نقشی کلیدی داشته است. حضور ایشان در پروژه‌های بزرگ استان، همواره ضامن بقای بناهایی بوده که امروز شناسنامه فرهنگی ما محسوب می‌شوند.

او در ادامه، همت بلند استاد صفر باقری را ستود و او را الگوی مشارکت مردمی در حفاظت از میراث دانست. وی بیان کرد: این بازنشسته صنعت نفت، سرمایه زندگی خود را وقف احیای آب‌انبارها (برکه‌ها) کرد. اقدامات جهادی او در احیای «برکه درویش» با هزینه شخصی و در شرایط سخت بیابانی و همچنین مرمت «بُرکه سفید» مزایجان، نشان داد که می‌توان حتی در دورافتاده‌ترین نقاط، نگهبانِ صادق اصالت و تاریخ بود.

بخش دیگری از سخنان مدیرکل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان فارس به تمجید از مقام علمی استاد رضا نوروزی اختصاص داشت.

مریدی گفت: استاد نوروزی با ۱۱ فصل سرپرستی کاوش‌های باستان‌شناسی و تالیف ده‌ها مقاله و گزارش تخصصی، از چهره‌های تابناک علمی ماست. سوابق درخشان ایشان در سرپرستی پایگاه جهانی تخت‌جمشید و معاونت پژوهشی پژوهشکده باستان‌شناسی، سدی استوار در برابر تخریب آثار تاریخی و تضمینی برای حفاظت اصولی از هویت ملی ما بوده است.

او با تمجید از تلاش‌های استاد آباد در برپایی مجموعه‌ی ارزشمند گل‌ومرغ، تصریح کرد: بزرگانی همچون استاد آباد، با دلی عاشق به میدان آمدند و سرمایه‌های زندگی خود را وقفِ مانا شدنِ هنر شیراز کردند. ایشان منزل شخصی خود را به موزه‌ای تخصصی بدل کرد تا مجموعه‌های نفیسش برای مردم بماند. این “عشق‌بازی با هنر”، دقیقاً همان نقطه‌ای است که انسان را به اوج معنا می‌رساند و حالِ جامعه را دگرگون می‌کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان فارس خاطرنشان کرد: میراث‌فرهنگی فارس مدیون دستان هنرمندی است که رنج را به جان خریدند تا خالِ مه‌رویِ هنر شیراز، همچنان بر تارک ایران بدرخشد. ما وظیفه داریم این الگوهای راستین را به نسل‌های آینده معرفی کنیم.

در این مراسم نقاشان چیره‌دستی از آغازین ساعات صبح در محل مراسم مستقر شده و هم‌زمان با آیین تجلیل، پرتره‌هایی فاخر از این اساتید پیشکسوت را به تصویر کشیدند تا چهره‌ی این خادمان میراث، نه تنها در خشت و سنگ، بلکه در حافظه هنرِ امروز نیز جاودانه بماند.

همچنین لوح تجلیل از این اساتید ماندگار به قلم خوشنویسان در مراسم به رشته تحریر درآمد و با قابهای منبت آثار هنرمندان شیرازی به آنان اهدا گردید.

انتهای پیام/