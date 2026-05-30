مجموعه از دل خاک | قسمت سوم

آنجا که نخستین انسان در برابر سنگ ایستاد، فرهنگ زاده شد — نقطهای که اندیشه، خلاقیت و بقا در هم تنیدند و نامش شد «پارینهسنگی»، کهنترین فصل از تاریخ بشر.
به گفته فریدون بیگلری، باستانشناس، در گفتوگو مقابل دوربین مجموعه «از دل خاک»، ریشههای هنر و تفکر انسانی را باید در همان لحظهای جستوجو کرد که انسان ابزارش را از دل سنگ تراشید؛ وقتی شکار و گردآوری تنها راه زیستن بود و غار، پناهگاهی برای فصول گذرا.
انسانهای آن دوران، در رفتوآمد میان دشت و کوه، جهانی از تجربه ساختند — جهانی که در آن، هر سنگ نشانی از اندیشه بود و هر اثر، آغاز دانایی.
دورهای که از دل خاک و سنگ برآمد، هنوز هم قصه انسان را روایت میکند؛ قصهی رویارویی او با طبیعت، و تولد فرهنگ از دل نیاز، خلاقیت و بقا.
