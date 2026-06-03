امیر کرمزاده در گفتوگو با میراث آریا به تشریح نقش جایگزین و حیاتی این واحدها در اقتصاد و فرهنگ معاصر پرداخت و اظهار کرد: در نظام حکمرانی مدرن، بومگردیها دیگر صرفاً یک واحد اقامتی ساده محسوب نمیشوند، بلکه ظرفیتهای عظیمی در مقولههای راهبردی همچون گردشگری فرهنگی، برندسازی ملی و ایجاد اتحاد و همبستگی میان اقوام و فرهنگهای مختلف دارند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان با اشاره به اینکه بومگردیها واسطهای مستقیم برای انتقال فرهنگ اصیل ایرانی به گردشگران داخلی و خارجی هستند، تصریح کرد: این واحدها کانونهای اشاعه صلح و دوستی هستند؛ جایی که گردشگر با زیستبوم، صنایعدستی و آداب و رسوم محلی گره میخورد. این تعاملات نه تنها به برندسازی فرهنگی کشور کمک میکند، بلکه تصویری واقعی و صلحآمیز از ایران مقتدر به جهان مخابره میکند.
او افزود: ما بومگردی را بستری برای تقویت هویت ملی میبینیم که در آن، صلح جهانی و همبستگی داخلی در قالب یک تجربه زیسته به گردشگر ارائه میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی استان اصفهان با اشاره به تنوع اقلیمی و فرهنگی بینظیر این استان، خاطرنشان کرد: اصفهان از قلب کویر تا دامنههای زاگرس، ظرفیت عظیمی در حوزه تقویت مقوله بومگردی دارد. ما در استان اصفهان نهتنها از نظر تعداد، بلکه از نظر تنوع محصولات گردشگری روستایی و عشایری، پتانسیلی داریم که میتواند الگویی برای کل کشور در مسیر حکمرانی گردشگری باشد.
کرمزاده در پایان با تأکید بر لزوم حمایت دستگاههای اجرایی از فعالان این حوزه، گفت: برای بهرهبرداری کامل از این ظرفیتهای عظیم، باید موانع پیش روی کارآفرینان روستایی برداشته شود. تقویت بومگردیها یعنی تقویت اقتصاد محلی، جلوگیری از مهاجرت و حفاظت از میراث ناملموسی که قرنهاست در روستاهای ما حفظ شده است.
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