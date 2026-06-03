بیست و چهارمین دفتر خدمات مسافرتی گردشگری در نیشابور افتتاح شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسن گیاهی امروز چهارشنبه 13 خرداد ماه 1405 با اعلام این خبر اظهار کرد: این دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری به مدیریت بهروز اکبریان و با ایجاد فرصت شغلی مستقیم برای چهار نفر در خیابان پانزده خرداد (دارایی) نیشابور با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه و جمعی از مسئولان شهرستان نیشابور افتتاح شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان نیشابور ادامه داد: شهرستان نیشابور در راستای توسعه گردشگری و پیوند بین میراث‌فرهنگی و گردشگری بنای تاریخی چهارطاقی شادمهرک (شه‌میر) را مرمت و احیای کرده است.

او تصریح کرد: نیشابور با داشتن مجموعه‌های فرهنگی تاریخی آرامگاهی از جمله عطار و خیام نیشابوری، کمال الملک، یغمای خشتمال و ... سهم مهمی در گردشگری استان و کشور دارد.

او یاد آور شد: افتتاح این شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری نقش مهمی در جذب و ماندگاری گردشگر در شهرستان نیشابور خواهد داشت.

هم‌چنین مهدی دونده معاون استاندار و فرماندار نیشابور صنعت گردشگری را در توسعه اقتصادی شهرستان مهم دانست و افزود: ایران با وجود آثار فراوان فرهنگی، تاریخی و طبیعی می‌تواند با ارتباط بیشتر با جهان سهم خود را از ارزآوری گردشگری افزایش دهد.

او دفاتر مسافرتی را پیشران توسعه صنعت گردشگری عنوان کرد و افزود: با ارائه تورهای متنوع و راهنمایی مسافران و گردشگران و صدور ویزا، بلیط و...نقش مهمی در ترغیب و ایجاد انگیزه سفر دارند.



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