قرائت پیام رهبر انقلاب تلاوت قرآن و مداحی/ بازگشایی درهای حرم از ساعت ۶:۳۰ صبح

به‌گزارش میراث‌آریا، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی انصاری دبیر ستاد بزرگداشت سی‌وهفتمین سالگرد ارتحال بنیانگذار انقلاب اسلامی در گفت‌وگویی تلویزیونی به تشریح برنامه‌های ستاد بزرگداشت امام پرداخت.

او گفت: مراسم امسال با عید غدیر مصادف است. اگرچه دشمنان برای ما برای یک سال گذشته عیدی باقی نگذاشتند و هنوز پیکر رهبر شهید بر زمین است و همه انتظار تشییع و دفن ایشان را دارند.

انصاری با تبریک عید غدیر به مردم و رهبری افزود: در نگاه امام حضرت امیر (ع) متعلق به همه بشریت، مظلومان و مستضعفان است. حضرت علی برای همه جهانیان رهبر و اسوه است. مردم ایران این روز بزرگ را پاس می‌دارند اما با حفظ شئوناتی که ما داغدار رهبر عزیز و فرزانه و داغدار ارتحال امام و سایر شهدای بزرگوار هستیم.

دبیر ستاد بزرگداشت سی‌وهفتمین سالگرد ارتحال بنیانگذار انقلاب اسلامی افزود: یکی از تکلیف اصلی ما برگزاری مراسم بزرگداشت امام (ره) است. در اولین سالگرد ارتحال برنامه ستادی ما آغاز شد و تا امروز ادامه یافته است. رهبر شهید نیز در تمام مراسم‌های رسمی به نام امام در حرم امام برگزار می‌شد، شرکت داشتند و سخنرانی کردند. علاوه بر آن موکدا هر سال از ما و یادگار حضرت امام می‌خواستند که این مراسم را با قدرت بیشتری برگزار کنیم.

به گفته انصاری، روز ۱۴ خرداد بزرگداشت امامین انقلاب و بیعت با رهبری است.

او با اشاره به تفاوت‌های مراسم بزرگداشت امسال نسبت به سال‌های قبل، گفت: مراسم سال‌های گذشته با یک روال رسمی و از پیش برنامه‌ریزی شده برگزار می‌شد. در این مراسم‌ها رسم این بود که قبل از ۱۴ خرداد مراسم تجدید میثاق مسئولان در حرم را داشتیم و مسئولان به حرم می‌آمدند و شب ۱۴ خرداد رییس جمهور سخنرانی داشت و روز مراسم با حضور مردم رهبری در حرم سخنرانی داشتند. اما امسال به دلیل شرایط ویژه کشور مراسم شب ۱۴ خرداد را نداریم و سخنرانی‌های رسمی در حرم برگزار نمی‌شود و بخشی از مهمانان نیز در این مراسم دعوت ندارند اما مسئولان و شخصیت‌ها هر طور مصلحت بدانند در مراسم امام شرکت خواهند کرد.

دبیر ستاد بزرگداشت سی‌وهفتمین سالگرد ارتحال بنیانگذار انقلاب اسلامی افزود: مهمانان خارجی و سفرای کشورها در این مراسم شرکت ندارند. اما از نظر گستردگی حضور مردم از آنان دعوت می‌کنم که در این مراسم به صورت گسترده شرکت داشته باشند. رهبر نیز همواره از مردم و جوانان دعوت می‌کردند. امسال نیز از مردم می‌خواهیم به صورت مضاعف حضور داشته باشند. دشمنان دوست دارند این حضورها کم‌رنگ شود اما این خواب آنان نیز تعبیر نخواهد شد و آنان این آرزو را به گور خواهند برد.

انصاری افزود: در سال‌های گذشته از همه استانها به صورت ثبت‌نام شده مهمانان ویژه داشتیم اما در سال جاری فقط استانهای همجوار و هم‌مرز تهران به شیوه سابق اعزام می‌شوند و مردم نیز از سراسر کشور دعوت کرده‌ایم با وسایل شخصی خودشان به حرم امام بیایند. تهرانی‌ها هم می‌توانند با موتورسیکلت در مراسم امام شرکت کنند.

دبیر ستاد بزرگداشت سی‌وهفتمین سالگرد ارتحال بنیانگذار انقلاب اسلامی افزود: ۱۴ و ۱۵ خردادماه در تقویم رسمی کشور عزای عمومی است. ۱۵ خردادماه مراسم نماز جمعه باشکوه در حرم امام برگزار می‌شود. در سالهای قبل مردم از ساعت ۶ صبح می‌توانستند به مجموعه حرم وارد شوند اما امسال به دلیل حضور مردم در تجمعات شبانه مراسم ما در روز ۱۴ خردادماه ساعت ۶:۳۰ درهای حرم به روی مردم باز می‌شود و مراسم رسمی از ساعت ۹ صبح با قرائت قرآن و مداحی مداحان شروع می‌شود و بعد از آن متن پیام رهبر بزرگوارمان در حرم امام قرائت می‌شود. بسیار مشتاقیم همان پیامی که رهبر شهید همه‌ساله نسبت به امام بیان می‌کردند، ایشان نیز بیان فرمایند.

او افزود: این پیام را به زبان‌های زنده دنیا ترجمه و به سایر ملت‌ها مخابره خواهیم کرد.

دبیر ستاد بزرگداشت سی‌وهفتمین سالگرد ارتحال بنیانگذار انقلاب اسلامی افزود: ان‌شاءالله راه وحدت، استقامت و حمایت از جمهوری اسلامی در مراسم بزرگداشت امام ادامه خواهد یافت. امسال نیز به قول رهبر شهیدمان به دنیا ثابت می‌کنیم که امام زنده است تا تاریخ زنده است.

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