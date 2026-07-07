۱۷ تیر ۱۴۰۵ - ۰۰:۰۰ کد خبر 1405041701134 دریافت تصاویر تصاویر هوایی از «بدرقه آقای شهید ایران» در میان جمعیت عظیم مردم قم در مسجد مقدس جمکران پیکر مطهر رهبر مجاهد شهید حضرت آیتالله العظمی سیدعلی خامنهای(ره) و خانواده ایشان در شهر قم تشییع شد. برچسبها بدرقه آقای شهید ایران تشییع رهبر شهید انقلاب رهبر شهید تشییع آستان مقدس مسجد جمکران جمکران استان قم شهرستان قم اخبار مرتبط قدردانی تولیت حرم مطهر حضرت معصومه(س) و استاندار قم از حضور مردم در تشییع «آقای شهید ایران» وداع باشکوه مردم با رهبر شهید در قم استقرار ۵ کیوسک راهنمای زائر در قم برای خدمترسانی به زائران فیلم اقامه نماز بر پیکرهای مطهر شهدای خانواده رهبر شهید در مسجد مقدس جمکران حضور جمعیت بیپایان دلسوختگان رهبر شهید در خیابانهای اطراف مسجد جمکران بازدید از مراکز اسکان توسط مدیرکل میراث فرهنگی قم مدیرکل میراث فرهنگی قم از تعدادی از مراکز اسکان بازدید کرد قم در آمادهباش کامل برای میزبانی از زائران تشییع رهبر شهید؛ ۱۴ هزار و ۵۰۰ تخت اقامتی مهیا… لحظه ورود پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب به مسجد مقدس جمکران خیل عاشقان رهبری، چند ساعت پیش از تشییع رهبر شهید، در جمکران
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