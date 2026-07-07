۱۷ تیر ۱۴۰۵ - ۰۰:۰۰
کد خبر 1405041701134

تصاویر هوایی از «بدرقه آقای شهید ایران» در میان جمعیت عظیم مردم قم در مسجد مقدس جمکران

پیکر مطهر رهبر مجاهد شهید حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای(ره) و خانواده ایشان در شهر قم تشییع شد.

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