۱۶ تیر ۱۴۰۵ - ۰۸:۵۳

حضور جمعیت بی‌پایان دلسوختگان رهبر شهید در خیابان‌های اطراف مسجد جمکران

حضور جمعیت بی‌پایان دلسوختگان رهبر شهید در خیابان‌های اطراف مسجد جمکران

حضور جمعیت بی‌پایان دلسوختگان رهبر شهید در خیابان‌های اطراف مسجد جمکران

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کد خبر 1405041601058
دبیر مهدی نورعلی

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