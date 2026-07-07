https://www.chtn.ir/x4s9q۱۶ تیر ۱۴۰۵ - ۰۸:۵۳ کد خبر 1405041601058 فیلم خبری حضور جمعیت بیپایان دلسوختگان رهبر شهید در خیابانهای اطراف مسجد جمکران حضور جمعیت بیپایان دلسوختگان رهبر شهید در خیابانهای اطراف مسجد جمکران دریافت 6 MB انتهای پیام/ کد خبر 1405041601058 دبیر مهدی نورعلی برچسبها بدرقه آقای شهید ایران تشییع رهبر شهید انقلاب رهبر شهید آستان مقدس مسجد جمکران جمکران استان قم شهرستان قم اخبار مرتبط لحظه ورود پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب به مسجد مقدس جمکران خیل عاشقان رهبری، چند ساعت پیش از تشییع رهبر شهید، در جمکران نماز مشتاقان ولایت بر پیکر آقای شهید ایران در جمکران اقامه شد اقامه نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید در مسجد جمکران کیوسکهای راهنمای زائر در قم قم آماده میزبانی از خیل زائران وداع با رهبر شهید/ ظرفیت اسکان تا یک میلیون نفر فراهم شد اعزام سومین قطار کاروانهای عزادار از زاهدان به تهران و قم/ تمهیدات ویژه راهآهن تا ۱۸ تیرماه… مدیرکل میراث فرهنگی قم از تعدادی از مراکز اسکان بازدید کرد بازدید از مراکز اسکان توسط مدیرکل میراث فرهنگی قم آمادگی قم برای میزبانی زائران در مراسم بدرقه آقای شهید ایران پربینندهترینها تجدید بیعت جمعی از صنعتگران سیستان وبلوچستان با رهبر شهید انقلاب رهاورد اقتصادی رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی،… فعالیت شبانهروزی دستگاههای خدماترسان قم برای میزبانی از بدرقه آقای شهید… خانههای دل، به روی عاشقان ولایت گشوده شد
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