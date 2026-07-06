قم آماده میزبانی از خیل زائران وداع با رهبر شهید/ ظرفیت اسکان تا یک میلیون نفر فراهم شد

سید محسن قریشی‌زاده، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی، هوایی و زیارتی استان قم، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با تشریح آخرین تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای پذیرایی از زائران، اظهار کرد: در پی هماهنگی‌های گسترده میان شهرداری، اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، آموزش و پرورش، انجمن هتلداران و سایر دستگاه‌های مسئول، بیش از ۱۲ هزار مرکز اقامتی و اسکان از عصر دوشنبه ۱۵ تیرماه آماده پذیرش و خدمت‌رسانی به زائران خواهد بود.

وی افزود: این ظرفیت گسترده، مجموعه متنوعی از هتل‌ها، هتل‌آپارتمان‌ها، خانه‌مسافرها، سوئیت‌های اقامتی، خانه‌های معلم، مراکز ورزشی و سایر فضاهای پیش‌بینی‌شده را در بر می‌گیرد تا پاسخگوی حجم گسترده حضور زائران و مهمانانی باشد که از سراسر کشور برای شرکت در آیین وداع با رهبر شهید به قم سفر می‌کنند.

قریشی‌زاده با اشاره به ظرفیت کم‌نظیر استان در حوزه اسکان تصریح کرد: برآوردهای انجام‌شده نشان می‌دهد استان قم در شرایط فعلی توان پذیرش و اسکان بیش از ۸۲۶ هزار نفر را دارد و در صورت افزایش حجم سفرها، این ظرفیت با بهره‌گیری از امکانات تکمیلی به حدود یک میلیون نفر افزایش خواهد یافت.

رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی، هوایی و زیارتی استان قم با تاکید بر آمادگی کامل مجموعه‌های خدماتی و اقامتی استان خاطرنشان کرد: تمامی تمهیدات لازم برای ارائه خدمات مناسب به زائران پیش‌بینی شده و هیچ‌گونه کمبودی در حوزه اسکان وجود ندارد؛ از این‌رو زائران و مهمانان می‌توانند با اطمینان و آسودگی خاطر در مراسم وداع با رهبر شهید حضور یافته و از خدمات اقامتی استان بهره‌مند شوند.

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