عماد محمدپور، رئیس جامعه هتلداران استان قم در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، از آمادگی کامل مراکز اقامتی این استان برای میزبانی از زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب خبر داد و اظهار کرد: تمامی تمهیدات لازم برای ارائه خدمات مطلوب و در شأن زائران این مراسم معنوی و ملی، با هماهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم، جامعه هتلداران و سایر دستگاه‌های اجرایی و خدماتی استان پیش‌بینی و فراهم شده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده اقامتی استان افزود: در مجموع ۱۴ هزار و ۵۰۰ تخت اقامتی برای اسکان زائران آماده‌سازی شده است که از این تعداد، ۶ هزار و ۵۰۰ تخت در هتل‌ها و هتل‌آپارتمان‌های استان و سایر ظرفیت‌ها در دیگر مراکز اقامتی پیش‌بینی شده تا پاسخگوی حجم بالای ورود زائران و مهمانان مراسم باشد.

رئیس جامعه هتلداران استان قم با تاکید بر رویکرد خدمت‌رسانی و تکریم زائران خاطرنشان کرد: در اقدامی ویژه، یک‌هزار و ۵۰۰ تخت اقامتی به همراه خدمات کامل شامل صبحانه، ناهار و شام، به‌صورت رایگان در اختیار بخشی از شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب قرار خواهد گرفت.

محمدپور همچنین از همراهی گسترده فعالان صنعت هتلداری استان با این رویداد ملی خبر داد و گفت: تمامی هتل‌ها و مراکز اقامتی استان قم در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ۱۶ و ۱۷ تیرماه، با هدف تسهیل حضور زائران و کاهش هزینه‌های سفر، خدمات اقامتی خود را با تخفیف ۴۰ درصدی به تمامی شرکت‌کنندگان و زائران مراسم ارائه خواهند کرد.

وی تصریح کرد: مجموعه صنعت هتلداری استان قم با بسیج کامل ظرفیت‌های خود، تلاش دارد در کنار دیگر دستگاه‌های اجرایی، خدماتی شایسته، منظم و درخور شأن زائران ارائه کند تا این استان، به‌عنوان یکی از کانون‌های اصلی حضور مردم در آیین تشییع رهبر شهید، میزبانی مطلوب و خاطره‌انگیزی را رقم بزند.

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