بنای تاریخی جمعه مسجد اردبیل در اولویت مرمت و ساماندهی قرار دارد/ قابلیت دریاچه شورگل اردبیل برای تبدیل به جاذبه گردشگری

مسعود امامی یگانه امروز ۱۳ تیرماه ۱۴۰۵ در گفت و گو با خبرنگار میراث‌آریا در حاشیه جلسه شورای اداری شهرستان اردبیل گفت: بنای تاریخی جمعه مسجد اردبیل به عنوان یک اثر فاخر و قابل توجه در اولویت برنامه‌های مرمتی و ساماندهی بناهای تاریخی مرکز استان قرار دارد.

استاندار اردبیل با اشاره به شروع روند مرمت این بنا در سال‌های گذشته با اعتبار ۳۰ میلیارد تومانی، افزود: به منظور تکمیل روند ساماندهی ۲۰ میلیارد تومان از اعتبارات استانی به این پروژه اختصاص پیدا می‌کند و ۲۰ میلیارد تومان نیز از اعتبارات بازآفرینی شهری برای آن جذب خواهد شد.

او همچنین با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری شهرستان اردبیل، تاکید کرد: دریاچه شورگل به عنوان دومین دریاچه داخل شهری اردبیل در کنار شورابیل می‌تواند به یک جاذبه گردشگری منحصر به فرد تبدیل شود.

امامی یگانه ادامه داد: مقرر شد ادارات میراث‌فرهنگی و جهاد کشاورزی طرح ساماندهی این دریاچه و تبدیل آن به مجموعه گردشگری را پیگیری کنند و جز اولویت‌های شهرستان قرار بگیرد.

استاندار اردبیل همچنین با اشاره به روند اجرای باغ و پیاده‌راه مفاخر اردبیل به عنوان یک جاذبه گردشگری، بیان کرد: برای تملک این پروژه یک‌هزار و ۳۰۰‌میلیارد تومان هزینه شده و اکنون حدود ۶۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد که با تلاش عوامل اجرایی و شهرداری، فاز نخست باغ و پیاده‌راه مفاخر تا پایان شهریور امسال به بهره‌برداری می‌رسد.

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