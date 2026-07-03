مسعود امامی یگانه پنج شنبه 11 تیرماه 1405 در جریان سفر به سرعین در گفت و گو با خبرنگار میراث آریا، گفت: یکی از بزرگترین پروژههای گردشگری سلامت شهرستان با بیش از ۸۵هزار مترمربع زیربنا، تاکنون ۳۵۰۰میلیارد تومان سرمایه جذب کرده و فاز نخست آن تا پایان امسال به بهرهبرداری خواهد رسید.
استاندار اردبیل با اشاره به بازدید از مجموعههای گردشگری در حال ساخت، افزود: همچنین یک مجموعه مدرن آبدرمانی و تجاری دیگر که تاکنون حدود ۱۰۰۰میلیارد تومان در آن سرمایهگذاری شده است، با تأمین تسهیلات و تکمیل زیرساختها تا پایان امسال افتتاح میشود.
او گردشگری را مهمترین محور توسعه سرعین دانست و تاکید کرد: تمرکز مدیریت استان بر تکمیل پروژههای سرمایهگذاری و رفع موانع اجرای طرحهای اقتصادی و گردشگری است تا از ظرفیتهای کمنظیر سرعین برای توسعه پایدار و اشتغالزایی استفاده شود.
امامی یگانه با اشاره به اختصاص 70 میلیارد تومان اعتبار به پروژههای عمرانی سرعین، ادامه داد: پردیس روباز آیینی ملی و مذهبی شهر سرعین بهعنوان نخستین مجموعه از این نوع با اعتباری حدود ۲۰میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید که میتواند میزبان رویدادها و جشنوارههای گردشگری نیز باشد.
استاندار اردبیل تامین اعتبار برای تکمیل کمربندی سرعین، پلهای در حال احداث، محور گردشگری ارجستان - اردبیل، راههای دسترسی به مراکز گردشگری، اجرای طرحهای هادی روستایی و تکمیل مجتمع فرهنگی و هنری را از دیگر برنامههای اولویتدار استان در این شهرستان عنوان کرد.
انتهای پیام/
نظر شما