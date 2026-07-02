به گزارش خبرنگار میراث آریا حجتاله عطایی قراچه روز چهارشنبه 10 تیرماه 1405 در حاشیه آیین افتتاح این مجموعه اظهار کرد: خانه گلیمبافی کازرون با حضور فرماندار ویژه شهرستان، جمعی از مسئولان دستگاههای اجرایی، هنرمندان و فعالان حوزه صنایعدستی به بهرهبرداری رسید و فعالیت خود را بهعنوان مرکزی برای آموزش، تولید و عرضه محصولات گلیم آغاز کرد.
سرپرست اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان کازرون با اشاره به ظرفیتهای ارزشمند شهرستان کازرون در حوزه صنایعدستی افزود: گلیمبافی یکی از هنرهای اصیل و ریشهدار این منطقه است که علاوه بر حفظ هویت فرهنگی، میتواند نقش مؤثری در ایجاد اشتغال پایدار، افزایش درآمد خانوادهها و رونق اقتصاد محلی ایفا کند. راهاندازی این مرکز، زمینه مناسبی برای شناسایی، آموزش و حمایت از هنرمندان، بهویژه بانوان و جوانان علاقهمند، فراهم خواهد کرد.
عطایی قراچه با تأکید بر اینکه توسعه صنایعدستی از اولویتهای اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان است، تصریح کرد: ایجاد خانههای صنایعدستی، بستری مناسب برای انتقال دانش و مهارتهای بومی به نسلهای آینده، ارتقای کیفیت تولیدات و افزایش توان رقابتی محصولات در بازارهای داخلی و خارجی به شمار میرود.
او همچنین از همراهی و حمایت فرماندار ویژه شهرستان و همکاری دستگاههای اجرایی در راهاندازی این مجموعه قدردانی کرد و گفت: همافزایی میان دستگاههای اجرایی و مشارکت هنرمندان، نقش مهمی در حفظ و احیای هنرهای سنتی و توسعه گردشگری فرهنگی خواهد داشت.
سرپرست اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان کازرون ابراز امیدواری کرد با توسعه زیرساختهای آموزشی و حمایتی، زمینه رونق هرچه بیشتر صنایعدستی، افزایش فرصتهای شغلی و معرفی ظرفیتهای فرهنگی و هنری شهرستان کازرون در سطح استان و کشور فراهم شود.
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