۸ تیر ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۷

ویژه‌برنامه نرگس عاشقان در سالگرد درگذشت شیخ روزبهان بقلی برگزار می‌شود

ویژه‌برنامه نرگس عاشقان در سالگرد درگذشت شیخ روزبهان بقلی برگزار می‌شود

سرپرست پایگاه میراث فرهنگی بافت تاریخی شیراز، از برگزاری مراسم بزرگداشت «نرگس عاشقان» به مناسبت هشتصد و چهل و دومین سالگرد درگذشت عارف نامدار، شیخ روزبهان بقلی شیرازی خبرداد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پیام غرابی امروز دوشنبه 8 تیرماه 1405 با اعلام این خبر گفت: این برنامه با هدف گرامیداشت یاد شیخ روزبهان (معروف به شیخ شطاح فارس) با محوریت انجمن دوستداران میراث‌فرهنگی و گردشگری فارس و مجموعه‌ی شیرازگردی و با همکاری پایگاه میراث‌فرهنگی بافت تاریخی شیراز برنامه‌ریزی شده است.

سرپرست پایگاه میراث‌فرهنگی بافت تاریخی شیراز افزود: علاقه‌مندان به عرفان و ادب پارسی می‌توانند در روز سه‌شنبه ۹ تیرماه، ساعت ۱۷:۳۰ در این مراسم حضور یابند.

غرابی خاطرنشان کرد: برای کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی‌های لازم، شماره تماس ۰۹۳۷۱۱۴۶۴۳۹ و صفحه اینستاگرامی Shirazgardi404 در دسترس عموم قرار دارد.

شیخ روزبهان بقلی شیرازی، از برجسته‌ترین عارفان، فیلسوفان و محدثان قرن ششم هجری است که به دلیل بیان جسورانه و اشارات عرفانی خاص خود، به «شیخ شطاح» (سخن‌وران جسور) شهرت یافت. او با تلفیق عقل و عشق، جایگاه ویژه‌ای در تاریخ تصوف دارد و آثار او همچنان منبع الهامی برای پژوهشگران عرفان در سراسر جهان است.

انتهای پیام/

کد خبر 1405040800540
بهپور کریمیان
دبیر مهدی ارجمند

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