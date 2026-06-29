به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پیام غرابی امروز دوشنبه 8 تیرماه 1405 با اعلام این خبر گفت: این برنامه با هدف گرامیداشت یاد شیخ روزبهان (معروف به شیخ شطاح فارس) با محوریت انجمن دوستداران میراث‌فرهنگی و گردشگری فارس و مجموعه‌ی شیرازگردی و با همکاری پایگاه میراث‌فرهنگی بافت تاریخی شیراز برنامه‌ریزی شده است.

سرپرست پایگاه میراث‌فرهنگی بافت تاریخی شیراز افزود: علاقه‌مندان به عرفان و ادب پارسی می‌توانند در روز سه‌شنبه ۹ تیرماه، ساعت ۱۷:۳۰ در این مراسم حضور یابند.

غرابی خاطرنشان کرد: برای کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی‌های لازم، شماره تماس ۰۹۳۷۱۱۴۶۴۳۹ و صفحه اینستاگرامی Shirazgardi404 در دسترس عموم قرار دارد.

شیخ روزبهان بقلی شیرازی، از برجسته‌ترین عارفان، فیلسوفان و محدثان قرن ششم هجری است که به دلیل بیان جسورانه و اشارات عرفانی خاص خود، به «شیخ شطاح» (سخن‌وران جسور) شهرت یافت. او با تلفیق عقل و عشق، جایگاه ویژه‌ای در تاریخ تصوف دارد و آثار او همچنان منبع الهامی برای پژوهشگران عرفان در سراسر جهان است.

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