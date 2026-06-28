به گزارش خبرنگار میراثآریا، طاهر میرزایی روز یکشنبه هفتم تیرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: همزمان با آغاز وزش بادهای موسمی مونسون در سواحل مکران، فعالیت گلفشان بندر تنگ در بخش کهیر شهرستان کنارک از عصر روز گذشته آغاز شده و این پدیده طبیعی بار دیگر جلوهای کمنظیر از ظرفیتهای گردشگری طبیعی جنوب سیستان و بلوچستان را به نمایش گذاشته است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان کنارک افزود: گلفشان تنگ از شاخصترین جاذبههای زمینشناسی استان به شمار میروند که هر سال با آغاز فصل مونسون، فعالیت آنها افزایش یافته و مورد توجه گردشگران، طبیعتگردان، پژوهشگران و علاقهمندان به پدیدههای طبیعی قرار میگیرد.
او ادامه داد: این پدیده نادر، حاصل فعالیت گازهای طبیعی در لایههای زیرزمینی است که موجب خروج گل سرد از دهانه گلفشان میشود و چشماندازی منحصربهفرد را در سواحل مکران خلق میکند.
میرزایی با اشاره به ظرفیتهای متنوع گردشگری شهرستان کنارک گفت: سواحل بکر مکران، جاذبههای طبیعی و ژئوسایتهای ارزشمند این منطقه، کنارک را به یکی از مقاصد مهم گردشگری طبیعتمحور در جنوب شرق کشور تبدیل کرده است.
او از گردشگران، طبیعتگردان، عکاسان و علاقهمندان به ژئوتوریسم دعوت کرد تا با سفر به شهرستان کنارک، از نزدیک شاهد فوران گلفشان تنگ باشند و در کنار آن از دیگر جاذبههای طبیعی، ساحلی و فرهنگی منطقه نیز بازدید کنند.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان کنارک خاطرنشان کرد: گردشگران در زمان بازدید، ضمن رعایت نکات ایمنی و حفظ محیطزیست، از هرگونه آسیب به این پدیده ارزشمند طبیعی خودداری کنند تا این میراث کمنظیر برای نسلهای آینده نیز حفظ شود.
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