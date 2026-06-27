همایش عصر عاشورای خفر در تقویم ملی گردشگری ایران به ثبت رسید

به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی اصغر طاهری باباناری گفت: ثبت رسمی رویداد مذهبی و سنتی «همایش عصر عاشورا» در فهرست رویدادهای گردشگری جمهوری اسلامی ایران با صدور گواهینامهای رسمی از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی محقق شد. هدف از این اقدام، ساماندهی و حرفهایسازی گردشگری رویداد در منطقه و اجرای راهبرد ثبت مسیرهای جدید گردشگری مطابق با سند تحول دولت مردمی است.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان خفر در ادامه به اهمیت این آیین اشاره کرد و افزود: همایش عصر عاشورای خفر که هر ساله در پیرامون بقعه متبرکه امامزاده ابوالقاسم (ع) روستای غربی برگزار میشود، یکی از اصیلترین و پرشورترین آیینهای مذهبی استان فارس است که پیشینهای طولانی در فرهنگ بومی ما دارد. این رویداد اکنون با شماره ۱۰۵۱۶۱۲۹۴ در سطح محلی به ثبت رسیده است.
طاهری باب اناری با اشاره به زمانبندی این مراسم تأکید کرد: این همایش هر ساله برگزار میشود و تاریخ ثبت رسمی آن در تقویم ملی، دوم تیرماه ۱۴۰۵ تعیین شده است.
او در پایان خاطرنشان کرد: ثبت این همایش که هفتمین رویداد ثبت شده شهرستان خفر در تقویم ملی است، گامی بلند برای معرفی ظرفیتهای آیینی شهرستان خفر است. این اتفاق نهتنها باعث جذب زائران و گردشگران از سراسر کشور میشود، بلکه زمینهساز نظارت دقیقتر بر کیفیت برگزاری و توسعه زیرساختهای گردشگری مذهبی در منطقه خواهد بود.
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