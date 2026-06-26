بهگزارش خبرنگار میراث آریا، علی حداد امروز پنجم تیر ۱۴۰۵ اظهار کرد: چنین آیینهایی ریشه در تاریخ، فرهنگ و هویت اجتماعی این شهرستان دارند و بخشی از میراث ناملموس فرهنگی منطقه محسوب میشوند.
رئیس اداره میراثفرهنگی بهبهان افزود: شهرستان بهبهان از دیرباز بهعنوان یکی از مراکز مهم برگزاری آئینهای مذهبی و عزاداری ماه محرم شناخته میشود و محلههای تاریخی این شهر نقش مؤثری در حفظ و انتقال این سنتهای ارزشمند ایفا کردهاند.
او یادآور شد: در گذشته، هر یک از محلههای قدیمی بهبهان با تکیه، حسینیه و هیئتهای مردمی خود به استقبال ماه محرم میرفت و همزمان با آغاز این روزها، کوچهها و گذرهای تاریخی شهر با نوای مرثیه، نوحهخوانی و عزاداری حال و هوایی معنوی به خود میگرفت.
حداد گفت: آیینهای عزاداری در محلههای تاریخی بهبهان فقط محدود به برگزاری مراسم سوگواری نبود بلکه نمادی از همبستگی اجتماعی، مشارکت مردمی و انتقال ارزشهای فرهنگی و دینی از نسلی به نسل دیگر به شمار میرفت
او خاطرنشان کرد: در این میان، بزرگان و ریشسفیدان محلهها با انتقال تجربهها و شیوههای برگزاری مراسم به جوانان نقش مهمی در حفظ و تداوم این میراثفرهنگی ایفا میکردند.
حداد اضافه کرد: حرکت دستههای عزاداری در گذرگاههای تاریخی شهر، برگزاری مجالس روضهخوانی در خانهها و تکیهها، نذر و اطعام عزاداران و حضور گسترده مردم در آیینهای سوگواری، از مهمترین جلوههای عزاداری ماه محرم در بهبهان به شمار میرود؛ آیینهایی که علاوه بر نمایش ارادت مردم به اهل بیت(ع)، بخشی از میراث ناملموس فرهنگی این شهرستان را تشکیل میدهند.
او بیان کرد: امروز نیز محلههای تاریخی بهبهان همچنان یادآور روزهایی هستند که صدای نوحه و مرثیه از هر کوچه و گذر به گوش میرسید و مردم، فارغ از هر تفاوتی، در سایه عشق و ارادت به حضرت امام حسین(ع) گرد هم میآمدند.
حداد گفت: این سنتهای ارزشمند همچنان بخشی از هویت فرهنگی و مذهبی مردم بهبهان بوده و بیانگر پیوند عمیق تاریخ، فرهنگ و باورهای دینی در این شهرستان است.
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