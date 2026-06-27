به گزارش خبرنگار میراث آریا، مجید سلیمی امروز ۶ تیرماه ۱۴۰۵ گفت: کارگاه‌های نمدمالی کازرون، اصالت هنر ایرانی را در ساده‌ترین و خالص‌ترین شکل ممکن به نمایش گذاشته که این یک نقطه امید است که هنوز کارگاه‌هایی در این منطقه فعال هستند که با روش‌های کاملاً سنتی، بدون تغییر در ابزار و روش قدیمی، مشغول به تولید نمد هستند. این کارگاه‌ها در واقع موزه‌های زنده‌ی هنر دستی ما هستند که باید به هر قیمتی حفظ شوند.

معاون صنایع‌دستی استان فارس با اشاره به وضعیت معیشتی و رفاهی این هنرمندان، تأکید کرد: تماشای این هنر زیبا، نباید با چشم‌پوشی از سختی‌های تولیدکنندگان همراه باشد.

سلیمی تصریح کرد: پس از بررسی دقیق شرایط هر یک از کارگاه‌ها، دریافتیم که برخی از این استادکاران با وجود سال‌ها خدمت به میراث فرهنگی کشور، هنوز تحت پوشش بیمه نیستند و برای تداوم فعالیت خود با محدودیت‌های مالی شدیدی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

او در ادامه، از اتخاذ ۲ تصمیم فوری برای حمایت از این جامعه هنری خبر داد و گفت: ما نمی‌خواهیم این هنر اصیل به دلیل مشکلات مالی یا نبود حمایت‌های اجتماعی از بین برود. به همین دلیل، تصمیماتی اتخاذ شد تا به‌سرعت اقدامات لازم برای فراهم‌سازی شرایط بیمه‌ای برای فعالینی که تاکنون تحت پوشش نبوده‌اند، انجام شود تا امنیت اجتماعی این هنرمندان تأمین گردد.

معاون صنایع دستی استان فارس همچنین در خصوص حمایت‌های مالی افزود: در کنار حمایت‌های اجتماعی، تکیه بر تسهیلات مالی برای ارتقای کیفیت تولید و حفظ ابزارهای سنتی ضروری است. لذا تصمیم گرفتیم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و تخصیص تسهیلات مربوط به تبصره ۱۵ صنایع‌دستی، حمایت‌های مالی لازم را برای این کارگاه‌ها به جریان بیاندازیم، هدف ما این است که نمدمالان کازرون بتوانند با خیال آسوده و در محیطی پایدار، هنر خود را به نسل‌های بعدی منتقل کنند.

سلیمی در پایان این بازدید تأکید کرد: حمایت از صنایع‌دستی نباید تنها به برگزاری مراسم محدود شود، بلکه باید در قالب اقدامات اجرایی، بیمه‌ای و مالی، در قلب کارگاه‌ها و کنار دستان هنرمندان تجلی یابد.

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