ارتش، پشتیبان صیانت از نمادهای هویت ملی و میراث فرهنگی است

به گزارش خبرنگار میراث آریا، روز پنج شنبه ۴ تیرماه ١۴٠۵ امیر دریادار حبیبالله سیاری، معاون هماهنگکننده ارتش جمهوری اسلامی ایران، در دیدار با مدیرکل میراثفرهنگی گیلان با بیان اینکه ارتش همواره خود را حافظ ارزشهای ملی و تمدنی ایران میداند، اظهار کرد: صیانت از بناهای تاریخی که هویت و حافظه مقاومت ملت ایران در آن متبلور شده است، از دغدغههای مهمی است که ارتش با نگاهی مسئولانه به آن مینگرد.
معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به ظرفیتهای ممتاز این بنای تاریخی در حوزههای پژوهشی، موزهآرایی، روایتگری تاریخی و توسعه گردشگری فرهنگی تصریح کرد:کاخموزه انزلی میتواند به یکی از کانونهای برجسته تبیین تاریخ معاصر، نمایش اقتدار ملی و بازخوانی پیوند میراثفرهنگی با روح ایستادگی و مقاومت تبدیل شود. این بنا نهتنها واجد ارزشهای معماری و تاریخی است، بلکه از منظر هویتبخشی و تقویت تعلق اجتماعی نیز جایگاهی ممتاز دارد.
او در ادامه با بیان اینکه پاسداری از آثار فرهنگی، امتداد همان نگاه مسئولانه ارتش به منافع ملی است، اعلام کرد: اقدامات لازم برای هماهنگی جهت احیای کارکردهای فرهنگی این موزه در دستور کار میباشد. امیر سیاری ابراز امیدواری کرد که با همافزایی میان ارتش و ادارهکل میراثفرهنگی گیلان، این یادگار تاریخی بتواند هرچه سریعتر به شکوه گذشته خود بازگشته و به مرکزی پویا برای روایت تاریخ و مقاومت ملت ایران تبدیل شود.
یوسف سلمانخواه، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گیلان نیز با قدردانی از رویکرد همراهانه و مسئولانه ارتش جمهوری اسلامی ایران در توجه به ارزشهای ملی و تاریخی کشور عنوان کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران همواره در صیانت از تمامیت ارضی، امنیت ملی و عزت این سرزمین پیشتاز بوده و بیتردید توجه به میراث تاریخی و فرهنگی نیز امتداد همان پاسداری از هویت ایران اسلامی است. این نگاه ارزشمند میتواند زمینهساز فصل تازهای از همکاریهای مؤثر در حفاظت از بناهای تاریخی شاخص، از جمله کاخموزه انزلی، باشد.
او در ادامه با تاکید بر جایگاه راهبردی این بنا در هندسه هویتی کشور افزود: ما به دنبال آن هستیم تا با تکیه بر همافزایی بین بخشی، این بنا را نه صرفاً بهعنوان یک ساختمان، بلکه به عنوان کانونی برای تبیین تاریخ معاصر و تقویت تعلق اجتماعی، با رعایت دقیق استانداردهای مرمتی احیا کنیم.
سلمانخواه در پایان خاطرنشان کرد: مرمت و احیای این اثر فاخر، ادای دینی به حافظه فرهنگی نسلهاست. ما باور داریم که با ترکیب دانش روز مرمت و حمایتهای پشتیبانی ارتش، میتوان اصالتهای معماری کاخموزه انزلی را حفظ کرد و آن را بار دیگر به عنوان نگینی در چرخه بهرهبرداری فرهنگی و گردشگری بازگرداند. این همکاری، الگوی موفقی از تعامل دستگاههای مسئول برای حفاظت از سرمایههای ملی است که میتواند بسترساز فصل تازهای در پاسداشت میراثفرهنگی کشور باشد.
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