به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در دوره آموزشی تخصصی «توانمندسازی فعالان گردشگری، حمایت و توسعه کسب‌وکارهای روستایی» بهزاد چوپانکاره به عنوان مدرس دوره، مباحث کلیدی پیرامون حمایت از کسب‌وکارهای کوچک روستایی و راهکارهای عملی برای توسعه پایدار گردشگری را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

محور اصلی این برنامه بر توانمندسازی سرمایه‌گذاران و فعالان محلی برای بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های گردشگری در مناطق روستایی تمرکز داشت تا از این طریق، علاوه بر رونق اقتصادی، به صیانت از هویت روستایی نیز کمک شود.

این دوره که ۳۱ خردادماه از ساعت ۸:۳۰ صبح تا ۱۴ ظهر در محل اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان شمالی برگزار شد، فرصتی ارزشمند برای تبادل نظر میان متخصصان و فعالان حوزه گردشگری استان فراهم آورد.

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