به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسن عربی روز چهارشنبه ۳ تیرماه ۱۴۰۵ گفت: کشاورزان سرخهای بر اساس رسم نیاکانشان برای اظهار ارادت به اباعبدالله الحسین(ع) آیین سنتی قاتل آو را در سرخه برگزار می کنند.
مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان سرخه افزود: در این آیین کهن، همهساله از غروب روز تاسوعا تا غروب روز عاشورا به مدت ۲۴ ساعت آب همه زمینهای کشاورزی در شهر سرخه به یاد تشنگی اصحاب کربلا آزادشده و بهسوی شهر روانه میشود.
او بیان کرد: آب عنصر بسیار مهمی در این منطقه کویری به شمار میرود ولی این رسم زیبا همهساله بدون وقفه توسط کشاورزان انجام میشود.
عربی تصریح کرد: این آب که به قاتل آو یعنی آب قتل معروف است، در سطح شهر، جویها و نهرها رهاشده که بهنوعی ابراز همدردی کشاورزان شهر با اصحاب کربلا است.
مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان سرخه ادامه داد: چندین سال است این رسم با برنامه مختصر عزاداری توسط جمعی از جوانان پرشور شهر سرخه انجام میگیرد.
او افزود: محل ورود این آب به شهر سرخه نیز جنب بقعه پیر غریب است که خود از بناهای ثبتشده در فهرست آثار ملی است.
عربی اظهار کرد: این مراسم معنوی به شماره ۱۹۰۹ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
انتهای پیام/
نظر شما