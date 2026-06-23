به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احسان رئیسی روز سه شنبه دوم تیرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: جلسه شورای هماهنگی ساحلی و دریایی شهرستان زرآباد با محوریت بررسی و رفع نواقص روستای درک به‌عنوان کاندیدای ثبت جهانی، با حضور اعضای شورای اداری و جمعی از اهالی روستا برگزار شد.

فرماندار شهرستان زرآباد ادامه داد: با دستور استاندار سیستان و بلوچستان، تمامی دستگاه‌های اجرایی برای تحقق ثبت جهانی روستای درک پای کار آمده‌اند و امیدواریم با همراهی مردم و مسئولان، این هدف مهم محقق شود.

او با اشاره به اهمیت ثبت جهانی این روستا تصریح کرد: ثبت جهانی درک این جاذبه کم‌نظیر طبیعی را در کانون توجه گردشگران داخلی و خارجی قرار می‌دهد و زمینه معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های گردشگری منطقه را در سطح ملی و بین‌المللی فراهم می‌کند.

رئیسی با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز این روستا بیان کرد: ترمیم و بازسازی جاده ساحلی و اجرای طرح زمینی‌سازی فیبر نوری از مهم‌ترین الزامات و چالش‌های پیش‌روی روستای درک است که نقش مهمی در تسهیل دسترسی و ارتقای کیفیت خدمات در منطقه دارد.

فرماندار شهرستان زرآباد همچنین گفت: روستای درک به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های منحصربه‌فرد طبیعی و ساحلی، سالانه میزبان شمار زیادی از گردشگران داخلی و خارجی است و قابلیت ارائه خدمات به چندین روستای ساحلی منطقه را نیز دارد.

او خاطرنشان کرد: راه‌اندازی مرکز جامع سلامت در روستای درک به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته و پیگیری‌های لازم برای تحقق آن در حال انجام است تا خدمات مورد نیاز ساکنان و گردشگران به شکل مطلوب‌تری ارائه شود.

رئیسی در پایان تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌ها و تکمیل الزامات ثبت جهانی درک، علاوه بر افزایش ماندگاری گردشگران، می‌تواند زمینه‌ساز اشتغال‌زایی، جذب سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی در سواحل مکران و شهرستان زرآباد باشد.

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