قائم مقام وزیر میراث فرهنگی با حجت الاسلام و المسلمین راشد یزدی دیدار کرد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، دکتر علی دارابی یکشنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵ در دیدار با حجت الاسلام و المسلمین راشد یزدی کارشناس مباحث اخلاقی، اجتماعی و خانواده اظهار کرد: اهتمام جمهوری اسلامی این است که آثار نیاکان ایران را حفظ و احیا کند.

قائم مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ادامه داد: موزه های ایران از ۵۰ موزه در ابتدای انقلاب اسلامی به بیش از ۸۰۰ موزه افزایش یافته است.

هم‌چنین حجت الاسلام و المسلمین راشد یزدی کارشناس مباحث اخلاقی، اجتماعی و خانواده در این دیدار گفت: فرهنگ و تمدن ایران در آثار و ابنیه تاریخی و فرهنگی ظهور و بروز کرده است.

او افزود: خانه‌های تاریخی نمادهای فرهنگی و هویتی ما هستند که بسیاری از این خانه‌ها حفظ، مرمت و احیا شده است در شهر یزد بافت تاریخی به خوبی مرمت و احیا شده و اگر چه در گذشته یک گردشگر خارجی نیم ساعت در این بافت تاریخی می‌توانست وقت بگذراند اما اکنون چند روز طول می‌کشد تا یک گردشگر بافت تاریخی یزد را ببیند.

حجت الاسلام و المسلمین راشد یزدی به پیشینه تاریخی، فرهنگی و تمدنی ایران اشاره کرد و گفت: اسلام از دروازه ایران به کشورهای دنیا رفته است و این تمدن و فرهنگ غنی ایران بوده که موجب گسترش اسلامی در کشورهای دنیا شده است.

او هم‌چنین در این دیدار به کتاب «خدمات متقابل اسلام و ایران» تألیف استاد مرتضی مطهری اشاره کرد.

حجت الاسلام و المسلمین راشد یزدی خاطراتی از ۸ ماه هم اتاقی بودن با رهبر شهید انقلاب در ایرانشهر نقل کرد.

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