به گزارش میراث‌آریا، بازارچه محلی صنایع دستی در محل خانه صنایع دستی پوشاک و البسه گنبدکاووس روز شنبه ۳۰ خردادماه ۱۴۰۵ با حضور سلیمان هاشمی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان، مریم حاجی‌ابراهیمی معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گلستان، بایرام گلدی‌دیانی شهردار منطقه ۲ گنبدکاووس، مقداد کریمی رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه تعاونی صنایع‌دستی استان و جمعی از هنرمندان صنایع‌دستی، ایجاد و به بهره‌برداری رسید.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان گلستان گفت: هم اکنون در استان گلستان بیش از ۴۰ هزار هنرمند ثبت شده در ۸۴ رشته صنایع دستی داریم.

حاجی‌ابراهیمی از فعالیت ۲۸ خانه صنایع دستی در گلستان خبر داد و اضافه کرد: خانه صنایع دستی متعلق به خانم مهماندوست در گنبدکاووس نخستین خانه این حوزه است که به صورت تخصصی و حرفه‌ای در بخش آموزش و تولید البسه سنتی اقوام فعالیت می‌کند.

در پایان نیز با اهدا لوح به جمعی از اساتید و هنرمندان صنایع دستی از انان تقدیر و تشکر بعمل آمد.

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