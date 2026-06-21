برگزاری کارگاه آموزشی نگاهی به دانش معماری روستایی گلستان در موزه میراث روستایی

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، حمید عمرانیرکاوندی امروز یکشنبه ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵ از برگزاری کارگاه آموزشی در حوزه میراثفرهنگی استان خبر داد و گفت: کارگاه آموزشی «نگاهی به دانش معماری استان گلستان؛ از واچینی تا دوبارهچینی بناها» با همکاری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان، مؤسسه آموزشی بارانک و شهرداری قرق در محل موزه میراث روستایی گلستان برگزار شد.
معاون میراثفرهنگی استان گلستان خاطرنشان کرد: این رویداد باهدف آشنایی بیشتر راهنمایان گردشگری با روند اجرای طرح موزه میراث روستایی گلستان و معرفی شیوههای مستندسازی، واچینی و دوبارهچینی بناهای تاریخی و بومی استان توسط کارشناسان این حوزه برگزار شد.
او افزود: در این کارگاه، شرکتکنندگان با مراحل شناسایی، مستندسازی، انتقال و بازآفرینی سازههای معماری روستایی استان گلستان آشنا شدند و توضیحاتی درباره ویژگیهای معماری بومی مناطق مختلف استان ارائه شد.
عمرانیرکاوندی بیان کرد: بر اساس اعلام برگزارکنندگان، تاکنون ۱۱ سازه معماری شامل پنج بنای مسکونی، یک نپار، دو تنور و سه طویله از سه حوزه معماری جلگه، کوهپایه و کوهستان استان گلستان شناسایی، واچینی و در محل موزه میراث روستایی گلستان دوبارهچینی شدهاند.
او یادآور شد: موزه میراث روستایی گلستان با هدف حفظ، معرفی و انتقال دانش معماری بومی و سبک زندگی سنتی مناطق مختلف استان درحالتوسعه و تکمیل است و نقش مهمی در معرفی میراثفرهنگی روستایی گلستان ایفا میکند.
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