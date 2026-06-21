به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فریدون فعالی روز ۳۰ خردادماه ۱۴۰۵ در راستای بررسی و رفع موانع و مشکلات تأسیسات گردشگری در حال ساخت استان از هتل در حال تکمیل و تجهیز فرامرزی در شهرستان گالیکش بازدید کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان در حاشیه این بازدید گفت: توسعه و تکمیل پروژه‌های گردشگری، گامی مؤثر در رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و جذب گردشگران به استان گلستان است.

فریدون فعالی افزود: بهره‌برداری از طرح‌های اقامتی و گردشگری علاوه بر ارتقای زیرساخت‌های گردشگری استان، زمینه افزایش ماندگاری مسافران و ارائه خدمات مطلوب‌تر به گردشگران را فراهم می‌کند.

او با تأکید بر حمایت از سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری اظهار کرد: رفع موانع و مشکلات پروژه‌های در حال ساخت از اولویت‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان است تا این طرح‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسند.

این هتل با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال در حال تکمیل و تجهیز است.

انتهای پیام/