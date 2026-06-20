اجرای آیین «سبیل یا عطشان» در شوشتر

به گزارش خبرنگار میراث آریا، آیین «سبیل یا عطشان» در شوشتر جمعه ۲۹ خرداد ۱۴۰۵ با حضور محمد جوروند، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان، حجتالاسلام و المسلمین سیدمحمد ساداتابراهیمی، نماینده مردم شهرستانهای شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی، جمعی از مسئولان محلی و پیرغلامان و خادمان اباعبدالله الحسین (ع) در مسجد تاریخی حاج شیخ جعفر شوشتری به اجرا درآمد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان در این مراسم با گرامیداشت مقام شامخ پیرغلامان و خادمان دستگاه سیدالشهدا (ع) خدمت در این آستان را توفیقی بزرگ و سندی معنوی برای آخرت برشمرد.
محمد جوروند با تأکید بر مبانی معرفتی قیام عاشورا بیان کرد: مسیر رسیدن به حقایق هستی و بصیرت، از گذرگاه محبت و ارادت خالصانه به امام حسین (ع) میگذرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان گفت: هیئتهای مذهبی کانونهای اصلی انتقال این فرهنگ اصیل به نسلهای آینده هستند.
جوروند به جایگاه ممتاز شوشتر در تقویم رویدادهای فرهنگی کشور اشاره کرد و افزود: شوشتر بهواسطه عمق تاریخی و پیشینه غنی خود در آیینهای حسینی از ظرفیتهای فرهنگی و هنری بینظیری برخوردار است.
او ادامه داد: موسیقی آیینی و مداحیهای اصیل شوشتر که منجر به ثبت ۲۴ مقام موسیقایی شده سرمایهای عظیم برای فرهنگ کشور محسوب میشود و وظیفه ما حفظ و صیانت از این میراث معنوی است.
در این مراسم، ضمن تجلیل از تنی چند از پیرغلامان و پیشکسوتان عرصه مداحی و عزاداری حسینی بر لزوم تداوم برگزاری برنامههایی با محوریت معرفی آیینهای بومی تأکید شد.
آیین «سبیل یا عطشان» به همت اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان شوشتر و با مشارکت هیئتهای مذهبی و عزاداران حسینی اجرایی شد.
این آیین از آیینهای دیرینه عزاداری مردم شوشتر است که هرسال همزمان با اولین جمعه ماه محرم و در سوگ تشنگان دشت کربلا برگزار میشود. این آیین به عنوان میراث فرهنگی ناملموس ایران نیز به ثبت ملی رسیده و همچنان با مشارکت گسترده مردم شوشتر زنده نگه داشته شده است. در این مراسم، ذاکران اهل بیت(ع) با اجرای اشعار و مرثیههای ویژه، مظلومیت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران باوفای ایشان، بهویژه تشنگی شهدای کربلا را روایت میکنند.
«سبیل یا عطشان» به دلیل قدمت تاریخی، ویژگیهای آیینی و نقش آن در پاسداشت فرهنگ عاشورایی، در فهرست میراث فرهنگی ناملموس کشور به ثبت رسیده است. این آیین در سال ۱۴۰۰ همراه با چند اثر دیگر شوشتر در فهرست آثار ملی قرار گرفت.
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