به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی اکبر احمدزاده امروز جمعه ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۵ گفت: نخستین تور سازمان یافته با حضور ۹۰ گردشگر وارد شهر گلمکان شد.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلبهار ادامه داد: این تورها از جاذبه‌هایی هم‌چون چشمه سبز، رودخانه، آرامگاه گهواره‌گر، حسینیه قدیمی، گود باستانی و خانه شجریان، بازدید خواهند کرد و طبق هماهنگی انجام‌شده، گردشگران در محل‌های پیش‌بینی‌شده پذیرایی خواهند شد.

او گفت: این اقدام علاوه بر جلوگیری از ورود بدون هماهنگی گردشگران به املاک و باغات مردم، به ایجاد درآمد پایدار و بهره‌مندی بیشتر کسب‌وکارهای محلی از حضور گردشگران کمک خواهد کرد.

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