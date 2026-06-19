به گزارش خبرنگار میراثآریا، علی اکبر احمدزاده امروز جمعه ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۵ گفت: نخستین تور سازمان یافته با حضور ۹۰ گردشگر وارد شهر گلمکان شد.
مسئول نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلبهار ادامه داد: این تورها از جاذبههایی همچون چشمه سبز، رودخانه، آرامگاه گهوارهگر، حسینیه قدیمی، گود باستانی و خانه شجریان، بازدید خواهند کرد و طبق هماهنگی انجامشده، گردشگران در محلهای پیشبینیشده پذیرایی خواهند شد.
او گفت: این اقدام علاوه بر جلوگیری از ورود بدون هماهنگی گردشگران به املاک و باغات مردم، به ایجاد درآمد پایدار و بهرهمندی بیشتر کسبوکارهای محلی از حضور گردشگران کمک خواهد کرد.
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