خراسان رضوی پیشتاز در ثبت رویدادهای گردشگری در تقویم رویدادهای گردشگری کشور برای سومین سال متوالی

به گزارش خبرنگار میراثآریا، محمد رکنی امروز جمعه ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۵ با تشریح دستاوردهای این اداره کل در راستای سازماندهی رویدادهای گردشگری اظهار کرد: استان خراسان رضوی برای سومین سال متوالی، موفق شد جایگاه نخست و پیشتازی خود را در ثبت رویدادهای گردشگری در تقویم گردشگری جمهوری اسلامی ایران حفظ کند.
معاون گردشگری اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی ادامه داد: در مجموع ۱۱۷ رویداد گردشگری از استان خراسان رضوی در تقویم گردشگری کشور به ثبت رسیده که از این تعداد، ۳۵ رویداد دارای مضمونی مذهبی و آیینی هستند، از میان این ۳۵ رویداد مذهبی، ۲۴ مورد مربوط به مراسم و سوگوارههای محرم و صفر در شهرستانها و روستاهای مختلف استان است.
او تصریح کرد: تداوم این رتبه در سه سال اخیر، گواهی بر مدیریت هوشمند در شناسایی ظرفیتها و تلاش مستمر این اداره کل در معرفی پتانسیلهای بومی است.
رکنی افزود: ثبت این رویدادها در تقویم گردشگری کشور نه تنها هویت آیینی استان را در سطح ملی تثبیت میکند، بلکه باعث میشود گردشگران و زائران با برنامهریزی دقیقتر در این مراسم شرکت کنند و در نتیجه، رونق اقتصادی و اجتماعی در شهرستانها ایجاد شود.
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