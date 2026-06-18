سجاد سنگسری روز چهارشنبه ۲۷ خردادماه ۱۴۰۵ در حاشیه بازدید از نمایشگاه صنایعدستی کردستان در خانه کُرد سنندج اظهار کرد: صنایعدستی این استان از ظرفیتهای ارزشمند و قابل توجهی در حوزه تولید، اشتغالزایی و توسعه اقتصاد محلی برخوردار است.
مشاور وزیر تعاون افزود: برگزاری نمایشگاههای تخصصی صنایعدستی فرصت مناسبی برای معرفی توانمندیهای هنرمندان، ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان و بازار و همچنین توسعه فروش محصولات بومی فراهم میکند.
او با اشاره به نقش تعاونیها در ساماندهی تولیدکنندگان صنایعدستی عنوان کرد: تقویت ساختار تعاونیها، زمینه افزایش بهرهوری، ارتقای کیفیت تولیدات و گسترش بازارهای داخلی و خارجی را فراهم میکند.
سنگسری یادآور شد: یکی از رویکردهای اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حمایت از تعاونیها و توسعه زنجیره ارزش در حوزههای تولیدی از جمله صنایعدستی است که این امر به ایجاد اشتغال پایدار کمک میکند.
مشاور وزیر تعاون با تاکید بر ضرورت همافزایی دستگاههای اجرایی برای حمایت از هنرمندان صنایعدستی بیان کرد: امیدواریم با اجرای برنامههای مشترک، زمینه رونق بیشتر این بخش و افزایش فرصتهای شغلی در استان کردستان فراهم شود.
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