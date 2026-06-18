به گزارش خبرنگار میراثآریا، پویا طالبنیا روز چهارشنبه ۲۷ خردادماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: تفاهمنامه همکاری مشترک میان این ادارهکل و ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ، در حاشیه نمایشگاه صنایعدستی استان که به مناسبت هفته صنایعدستی در خانه کرد سنندج برپا شده، با حضور مشاور وزیر و رئیس مرکز بازرسی، ارزیابی عملکرد و ارتباطات مردمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان و جمعی از مسئولان استانی به امضا رسید.
مدیرکل میراثفرهنگی کردستان افزود: این تفاهمنامه با هدف بهرهگیری از ظرفیتهای بومی، فرهنگی و هنری استان در راستای ایجاد اشتغال پایدار، رونق تولید، توسعه بازارهای هدف و حمایت از فعالان صنایعدستی منعقد شده است.
او با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر صنایعدستی استان عنوان کرد: توسعه تعاونیها میتواند زمینه ساماندهی تولیدکنندگان، ارتقای کیفیت محصولات، افزایش قدرت بازاریابی و تسهیل حضور هنرمندان در بازارهای داخلی و خارجی را فراهم کند.
طالبنیا یادآور شد: بر اساس مفاد این تفاهمنامه، شناسایی ظرفیتها و پتانسیلهای استان، تدوین برنامه جامع توسعه تعاونیهای صنایعدستی، برنامهریزی برای برگزاری نمایشگاههای مشترک، حمایت از ایجاد بازارچههای دائمی و فصلی و بهرهگیری از ظرفیت تعاونیهای مرزنشین در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرکل میراثفرهنگی کردستان، اجرای برنامههای آموزشی و ترویجی ویژه اعضای تعاونیها را از دیگر محورهای همکاری مشترک عنوان کرد و گفت: ایجاد زنجیره ارزش در حوزه صنایعدستی و توسعه کمی و کیفی تولیدات این بخش از مهمترین اهداف تفاهمنامه است.
او بیان کرد: با اجرای مفاد این تفاهمنامه، زمینه حمایت موثرتر از هنرمندان و تولیدکنندگان صنایعدستی، افزایش اشتغال پایدار و رونق اقتصاد فرهنگی در استان فراهم میشود.
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