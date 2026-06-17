آیدا حشمتی، هنرمند رشته سرامیک و سفال آذربایجان غربی در گفتوگو با خبرنگار میراث آریا به معرفی مجموعه خود و فعالیتهای آن در زمینه تولید سفال و سرامیک پرداخت و اظهار کرد: در کارگاهش ظروف مصرفی و تزئینی سرامیکی و سفالی تولید شده و تمامی مراحل کار از طراحی تا تولید توسط گروهی از بانوان هنرمند انجام میشود.
این هنرمند صنایعدستی افزود: برند تخصصی او با نام آیدانا کالکشن دارای خط تولید ریختهگری دستی، اسلبسازی و لعابزنی است همچنین بخشی از ظرفیت این مجموعه به آموزش و تدریس اختصاص یافته تا بتوانند در آینده این حوزه را توسعه داده و زمینه رشد بیشتری را فراهم کنند.
او همچنین درباره تغییر مسیر حرفهای خود از معماری به هنر سفال و سرامیک گفت: علاقه من به هنر سفال و سرامیک از دوران کودکی شروع شد، خلاقیت و تکرار زیباییهای موجود در گل و خاک، از مهمترین دلایل جذب شدن من به این حوزه بود.
حشمتی در خصوص نمایشگاههای صنایعدستی تصریح کرد: این نمایشگاهها فرصتی مناسب برای آشنایی با هنرهای متنوع و دیدگاه تازه نسبت به ابعاد مختلف هنر فراهم میآورد، برگزاری چنین رویدادهایی میتواند به فروش محصولات کمک کند و همچنین شهروندان را با زیباییها و ظرفیتهای صنایعدستی بیشتر آشنا سازد.
هنرمند رشته سرامیک و سفال ارومیه همچنین از بازخورد مثبت بازدیدکنندگان در نمایشگاهها خبر داد و گفت: نگاههای مثبت و سوالات مردم انگیزه من را برای ادامه این مسیر بیشتر میکند.
با این حال او به چالشهای موجود در این حوزه نیز اشاره کرد و گفت: فعالان این حوزه با دشواریهای متعددی روبهرو هستند و احساس میکنم که کملطفی زیادی نسبت به هنرمندان و جامعه صنایعدستی وجود دارد، این حوزه نیازمند توجه و شناخت بیشتر از سوی مسئولان و جامعه است.
او در پایان درباره وضعیت فروش محصولات در شرایط اقتصادی کنونی گفت: با وجود افزایش شدید قیمت مواد اولیه و مشکلات اقتصادی، فروش محصولات کاهش یافته است، اما ما تلاش کردهایم در کنار شهروندان بمانیم و هنر زیبای خود را همچنان به نمایش بگذاریم.
حشمتی امیدوار است که با تلاش بیشتر، هنر خود را به جامعه معرفی کرده و توجه بیشتری به صنایعدستی جلب کند.
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