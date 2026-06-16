بازدید جمعی از اعضای گروه تاریخی هویتی مکتب بافت از مرکز نوآوری و خانه خلاق ملک

به گزارش خبرنگار میراثآریا، فرید جواهر زاده امروز دوشنبه ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۵گفت: بازدید جمعی از اعضای گروه تاریخی هویتی مکتب بافت با حضور تعداد زیادی از شهروندان، پژوهشگران، دانشجویان، مدرسان و علاقهمندان میراث فرهنگی در خیابان ارگ و خانه تاریخی ملک برگزار شد.
رئیس مرکز نوآوری و خانه خلاق میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی ادامه داد: در این برنامه، شرکتکنندگان ضمن بازدید از خانه تاریخی ملک، به مرور تاریخ فرهنگی خیابان ارگ پرداختند، خیابانی که از اواخر دوره قاجار و همزمان با انقلاب مشروطه و آشنایی ایرانیان با مظاهر دنیای مدرن، به یکی از مهمترین کانونهای فرهنگی مشهد تبدیل شد. شکلگیری سینماها، سالنهای تئاتر، کافهها و فضاهای اجتماعی در این محدوده، ارگ را به قلب تپنده شبهای فرهنگی شهر بدل کرده بود.
او افزود: در این پرسه، روایتهایی از روزگار رونق این خیابان و خاطرات نسلهای مختلف از سینماها و سالنهای نمایشی آن بازگو شد، بخش مهمی از این بازدید به خانه تاریخی ملک اختصاص داشت، بنایی ارزشمند که سالها به عنوان مرکز هنرهای سنتی و صنایع دستی شناخته میشد، اما اکنون با رویکردی تازه در مسیر تبدیل شدن به یک فضای زنده شهری در قالب مرکز نواوری و خانه خلاق میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی قرار گرفته است.
جواهر زاده گفت: شرکتکنندگان در این پرسه، ضمن تأکید بر اهمیت حفظ میراث تاریخی شهر، درباره نقش فضاهای فرهنگی در احیای زندگی شهری و بازگرداندن نشاط اجتماعی به مرکز تاریخی مشهد به گفتوگو پرداختند.
او تصریح کرد: امیدوارم با تغییر وضعیت خانه ملک و تقویت فعالیتهای فرهنگی در آن، آغازی دوباره برای بازگشت شبهای زنده فرهنگی به خیابان ارگ باشد، خیابانی که روزگاری یکی از مهمترین صحنههای زندگی فرهنگی مشهد به شمار میرفت.
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