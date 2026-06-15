به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید جواد موسوی امروز دوشنبه ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر افزود: نمایشگاه آرایه‌ها و تجهیزات اقامتی با رویکرد صنایع‌دستی، با حضور سیدحسن حسینی معاون استاندار و فرماندار مشهد، سید محمود مادرشاهیان رئیس جامعه هتلداران استان خراسان رضوی، فعالان و مدیران تاسیسات گردشگری و واحدهای اقامتی استان افتتاح شد.

مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی ادامه داد: این نمایشگاه با هدف معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی در طراحی و تجهیز مراکز اقامتی، از ۲۴ خرداد ماه به مدت سه روز از ساعت ۱۶ تا ۲۲ در هتل نوین پلاس پذیرای فعالان حوزه گردشگری، هتلداری و علاقه‌مندان به صنایع‌دستی است.

او گفت: در این نمایشگاه بیش از هزار قلم محصول صنایع‌دستی و هنرهای سنتی به نمایش گذاشته شده است.

موسوی افزود: مبلمان منبت، دست بافته‌های داری، فرت بافی، نساجی سنتی، کاشی سنتی و ... از مهم‌ترین کالاهای عرضه شده در این نمایشگاه است.

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