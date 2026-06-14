میراث آریا: در میان آیینهای مذهبی ایران، برخی مراسم تنها یک مناسک سوگواری نیستند، بلکه به بخشی از هویت فرهنگی و حافظه تاریخی یک منطقه تبدیل شدهاند. طشتگذاری یکی از برجستهترین این آیینهاست؛ مراسمی که هر سال با فرا رسیدن ماه محرم در مناطق آذربایجان ایران، بهویژه در شهرهای زنجان و اردبیل برگزار میشود و آغاز رسمی عزاداری برای امام حسین(ع) را اعلام میکند. این آیین که ریشههای آن به قرنها پیش بازمیگردد، امروز نه تنها یک رخداد مذهبی بلکه یکی از مهمترین جاذبههای گردشگری آیینی و مذهبی شمالغرب ایران به شمار میآید.
گردشگران داخلی و خارجی که در روزهای پایانی ذیالحجه و نخستین روزهای محرم به اردبیل، زنجان و دیگر شهرهای آذربایجان سفر میکنند، با صحنهای متفاوت از عزاداری شیعی روبهرو میشوند؛ صحنهای که در آن آب، طشت، نوحه، حرکت دستههای عزاداری و حضور گسترده مردم، روایتی نمادین از واقعه کربلا را بازآفرینی میکند.
ریشههای تاریخی طشتگذاری
درباره خاستگاه دقیق آیین طشتگذاری روایتهای مختلفی وجود دارد. بسیاری از پژوهشگران فرهنگ عامه معتقدند این مراسم در شکل کنونی خود در دوران صفویه گسترش یافته است. شهر اردبیل به عنوان زادگاه و خاستگاه خاندان صفوی، نقشی مهم در تثبیت و توسعه آیینهای شیعی داشته است و بسیاری از سنتهای عزاداری محرم از این منطقه به سایر نقاط ایران راه یافتهاند.
در باور عمومی مردم آذربایجان، طشتگذاری یادآور یکی از رخدادهای مهم پیش از واقعه عاشوراست. نقل میشود که امام حسین(ع) در مسیر حرکت به سوی کربلا، آب را بر سپاهیان حر بن یزید ریاحی و حتی اسبان آنان بخشید. این رفتار که نمادی از جوانمردی، کرامت و اخلاق انسانی است، در حافظه تاریخی شیعیان جایگاه ویژهای یافته و طشتهای آب در این مراسم به نشانه همان بخشش و عطوفت امام حسین(ع) در میان مردم قرار میگیرد.
برخی محققان نیز معتقدند استفاده از ظرفهای بزرگ آب در فرهنگ کهن آذربایجان سابقهای طولانیتر دارد و پس از گسترش تشیع، مفاهیم مذهبی و عاشورایی با آن درآمیخته و آیین امروزی را شکل داده است.
طشت؛ نماد آب، حیات و تشنگی کربلا
در مرکز این آیین، طشت قرار دارد؛ ظرفی فلزی و بزرگ که معمولاً از جنس مس یا برنج ساخته میشود. این طشتها پیش از آغاز مراسم شستوشو داده شده و با احترام ویژهای به مسجد یا حسینیه منتقل میشوند.
آب در فرهنگ اسلامی و ایرانی همواره نماد پاکی، زندگی و برکت بوده است. اما در آیین طشتگذاری، آب معنایی فراتر مییابد. این عنصر طبیعی به نشانه رود فرات و تشنگی خاندان امام حسین(ع) در کربلا تعبیر میشود. از همین رو، هنگامی که طشتها از آب پر میشوند، عزاداران تنها شاهد یک عمل نمادین نیستند، بلکه روایتی تاریخی را در برابر چشمان خود بازسازی میکنند.
آغاز مراسم؛ حرکت دستههای عزاداری
مراسم معمولاً چند روز پیش از آغاز رسمی ماه محرم یا در نخستین روزهای آن برگزار میشود. در بسیاری از محلههای اردبیل، طشتها توسط ریشسفیدان، خادمان مسجد یا سادات محل حمل میشوند.
دستههای عزاداری با نوحهخوانی و سینهزنی در کوچهها و خیابانها حرکت میکنند. صدای طبل و سنج در فضای شهر میپیچد و مردم از خانهها، مغازهها و معابر به تماشای این آیین میایستند. در مسیر حرکت، فضای شهر رنگ و بوی خاصی پیدا میکند؛ پرچمهای سیاه، پارچههای عزا و حضور گسترده مردم، نوعی همبستگی اجتماعی کمنظیر را به نمایش میگذارد.
هنگامی که طشت به مسجد میرسد، عزاداران آن را چند بار به صورت نمادین دور مسجد میگردانند و سپس در جایگاه ویژه قرار میدهند. بعد از آن، آب درون طشت ریخته میشود و مراسم نوحهخوانی و مرثیهسرایی ادامه پیدا میکند.
اردبیل؛ قلب تپنده طشتگذاری
اگر بخواهیم مهمترین مقصد گردشگری برای مشاهده این آیین را معرفی کنیم، بیتردید باید از اردبیل نام برد. بسیاری از پژوهشگران، اردبیل را خاستگاه اصلی طشتگذاری میدانند و مراسم این شهر از شهرت ملی برخوردار است.
در روزهای منتهی به محرم، مساجد تاریخی و محلههای قدیمی اردبیل میزبان هزاران عزادار میشوند. حضور نسلهای مختلف در کنار یکدیگر، جلوهای ویژه به این مراسم میبخشد. کودکان، نوجوانان، جوانان و سالمندان همگی در اجرای آیین مشارکت دارند.
از منظر گردشگری فرهنگی، اردبیل در این ایام به یک موزه زنده از سنتهای مذهبی تبدیل میشود. گردشگر نه تنها یک مراسم را مشاهده میکند، بلکه با موسیقی آیینی، ادبیات شفاهی، پوشش سنتی، معماری مذهبی و شیوههای همبستگی اجتماعی مردم منطقه نیز آشنا میشود.
در نزدیکی مجموعه تاریخی بقعه شیخ صفیالدین اردبیلی نیز فضای معنوی خاصی حاکم است. این مجموعه که از مهمترین آثار تاریخی ایران به شمار میرود، پیوندی عمیق با تاریخ تشیع و فرهنگ صفوی دارد و برای گردشگران علاقهمند به تاریخ و آیینهای مذهبی جذابیت فراوانی ایجاد میکند.
زنجان؛ شکوه عزاداری و استمرار سنت
در کنار اردبیل، زنجان نیز یکی از مهمترین کانونهای برگزاری طشتگذاری است. زنجان به واسطه آیینهای گسترده عزاداری محرم شهرت فراوانی دارد و بسیاری از گردشگران مذهبی در این ایام راهی این شهر میشوند.
طشتگذاری در زنجان با حضور گسترده مردم در مساجد و حسینیهها برگزار میشود. ویژگی مهم این مراسم در زنجان، مشارکت فراگیر اقشار مختلف جامعه است. خانوادهها از روزها قبل خود را برای برگزاری آیین آماده میکنند و فضای شهر به تدریج رنگ عزاداری به خود میگیرد.
برای گردشگری مذهبی، زنجان نمونهای موفق از پیوند سنتهای دینی با هویت شهری است. در این شهر، آیینهای محرم صرفاً مراسمی مذهبی نیستند، بلکه بخشی از تصویر فرهنگی شهر را تشکیل میدهند و نقش مهمی در جذب بازدیدکنندگان ایفا میکنند.
تجربه گردشگر در مراسم طشتگذاری
گردشگری آیینی تفاوت مهمی با گردشگری تفریحی دارد. در این نوع سفر، هدف اصلی شناخت باورها، ارزشها و شیوه زندگی جوامع محلی است. طشتگذاری از این منظر تجربهای منحصربهفرد محسوب میشود.
گردشگری که برای نخستین بار در این مراسم حضور مییابد، با چندین لایه فرهنگی مواجه میشود:
نخست، لایه مذهبی که در قالب نوحهها، مرثیهها و نمادهای عاشورایی دیده میشود.
دوم، لایه تاریخی که ریشه در قرنها حافظه جمعی مردم آذربایجان دارد.
سوم، لایه اجتماعی که همبستگی، مشارکت و تعاون مردم را به نمایش میگذارد.
و چهارم، لایه هنری که در موسیقی آیینی، شعرهای ترکی و فارسی، خوشنویسی پرچمها و تزئینات مذهبی جلوهگر میشود.
نقش موسیقی و نوحه در مراسم
یکی از عناصر مهم طشتگذاری، موسیقی آیینی آذربایجان است. نوحههای ترکی که نسل به نسل منتقل شدهاند، بخش مهمی از میراث ناملموس منطقه را تشکیل میدهند.
نوحهخوانان با صدایی حزنآلود روایت کربلا را بازگو میکنند و عزاداران نیز با سینهزنی و پاسخگویی به اشعار، فضایی عاطفی و معنوی ایجاد میکنند. برای بسیاری از گردشگران، شنیدن این نوحهها نخستین مواجهه با موسیقی مذهبی آذربایجان است.
این موسیقی نه تنها ابزاری برای سوگواری، بلکه رسانهای برای انتقال تاریخ، ارزشهای اخلاقی و هویت فرهنگی مردم منطقه به شمار میآید.
میراث ناملموس و اهمیت فرهنگی
در دهههای اخیر، توجه به میراث فرهنگی ناملموس در جهان افزایش یافته است. آیینهایی مانند طشتگذاری نیز از این منظر اهمیت ویژهای دارند، زیرا مجموعهای از دانش، مهارت، باور و سنت را در خود جای دادهاند.
این مراسم تنها شامل یک عمل نمادین نیست؛ بلکه شبکهای از روابط اجتماعی، آداب شفاهی، شیوههای سازماندهی محلی، هنرهای مذهبی و ارزشهای فرهنگی را در بر میگیرد.
حفظ چنین آیینهایی به معنای حفاظت از بخشی از هویت فرهنگی ایران است؛ هویتی که در برابر تغییرات سریع دنیای معاصر همچنان زنده و پویا باقی مانده است.
ظرفیتهای گردشگری مذهبی
امروزه گردشگری مذهبی یکی از مهمترین شاخههای صنعت گردشگری جهان محسوب میشود. شهرهایی که میزبان آیینهای مذهبی شاخص هستند، میتوانند از این ظرفیت برای توسعه اقتصادی و فرهنگی بهره ببرند.
طشتگذاری از چند جهت برای گردشگری اهمیت دارد:
نخست، اصالت تاریخی و فرهنگی آن است. این آیین برخلاف بسیاری از برنامههای نمایشی، بخشی از زندگی واقعی مردم منطقه محسوب میشود.
دوم، جذابیت بصری بالای مراسم است. حرکت دستهها، طشتهای بزرگ، پرچمها و فضای معنوی مساجد، فرصت مناسبی برای مستندسازی و عکاسی فرهنگی فراهم میکند.
سوم، امکان پیوند آن با سایر جاذبههای گردشگری منطقه است. گردشگری که برای مشاهده طشتگذاری به اردبیل یا زنجان سفر میکند، میتواند از آثار تاریخی، بازارهای سنتی، غذاهای محلی و طبیعت منطقه نیز بازدید کند.
چهارم، نقش این آیین در معرفی فرهنگ آذربایجان به گردشگران خارجی است. بسیاری از بازدیدکنندگان خارجی از طریق چنین مراسمی با ابعاد کمتر شناختهشده فرهنگ ایرانی آشنا میشوند.
طشتگذاری و هویت آذربایجان
یکی از مهمترین ویژگیهای این آیین، پیوند عمیق آن با هویت منطقهای آذربایجان است. مردم این منطقه طشتگذاری را تنها یک مراسم مذهبی نمیدانند؛ بلکه آن را بخشی از میراث خانوادگی و اجتماعی خود تلقی میکنند.
در بسیاری از خانوادهها، حضور در مراسم طشتگذاری سنتی چند نسل را به یکدیگر پیوند میدهد. پدربزرگها و مادربزرگها خاطرات خود را از این مراسم برای فرزندان و نوهها روایت میکنند و به این ترتیب، انتقال فرهنگی از نسلی به نسل دیگر صورت میگیرد.
این استمرار تاریخی سبب شده است که طشتگذاری همچنان جایگاه خود را در زندگی مردم حفظ کند و در برابر تحولات اجتماعی و فرهنگی دوام بیاورد.
آینده آیین در عصر گردشگری
با گسترش شبکههای اجتماعی و افزایش علاقه به گردشگری فرهنگی، آیین طشتگذاری بیش از گذشته در معرض دید مخاطبان قرار گرفته است. تصاویر و فیلمهای منتشرشده از این مراسم هر سال توجه هزاران نفر را به خود جلب میکند.
با این حال، کارشناسان گردشگری بر این باورند که توسعه گردشگری مذهبی باید با حفظ اصالت مراسم همراه باشد. هدف اصلی نباید تبدیل آیین به یک نمایش صرف برای گردشگران باشد، بلکه باید امکان آشنایی بازدیدکنندگان با معنای واقعی و ارزشهای فرهنگی آن فراهم شود. در این میان، نقش جوامع محلی بسیار مهم است. مردمی که نسلها حافظ این سنت بودهاند، همچنان مهمترین عامل تداوم و اصالت آن به شمار میروند.
طشتگذاری یکی از کهنترین و تأثیرگذارترین آیینهای سوگواری محرم در آذربایجان ایران است؛ مراسمی که در آن تاریخ، مذهب، فرهنگ و هویت اجتماعی در هم میآمیزند. این آیین با قرار دادن طشتهای آب در مرکز روایت عاشورا، مفاهیمی چون کرامت، ایثار، تشنگی و وفاداری را بازنمایی میکند و از همین رو توانسته است قرنها در حافظه جمعی مردم باقی بماند.
از منظر گردشگری مذهبی، طشتگذاری نمونهای ارزشمند از میراث ناملموس ایران است که ظرفیت بالایی برای جذب گردشگران فرهنگی و مذهبی دارد. حضور در این مراسم برای هر بازدیدکننده، تنها تماشای یک آیین سوگواری نیست؛ بلکه سفری به دل تاریخ، باورها و هویت مردم آذربایجان است. در روزهایی که طشتها در مساجد اردبیل و زنجان جای میگیرند و نوای نوحه در کوچهها میپیچد، گذشته و حال به هم میرسند و روایتی زنده از فرهنگ عاشورایی ایران در برابر چشم گردشگران شکل میگیرد.
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