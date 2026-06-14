میراث آریا: خامه‌دوزی یا خامک‌دوزی یکی از کهن‌ترین هنرهای سنتی سیستان به شمار می‌رود که قدمت آن به سال‌های دور بازمی‌گردد و بیشتر به دست زنان هنرمند این منطقه بر روی پارچه‌های سفید و با نخ‌های ابریشمی ظریف انجام می‌شود؛ هنری که با نقوش هندسی، ظرافت چشمگیر و دوخت‌های منظم شناخته می‌شود و بخشی از هویت فرهنگی مردم سیستان را شکل داده است.

این هنر اصیل که روزگاری تنها در خانه‌های روستایی سیستان رواج داشت، امروز با ثبت ملی شهر ادیمی به عنوان شهر ملی خامه‌دوزی، جایگاهی فراتر از مرزهای سیستان و بلوچستان پیدا کرده و محصولات آن به نمایشگاه‌ها و بازارهای داخلی و حتی بین‌المللی راه یافته است.

همزمان با فرارسیدن بیستم خردادماه، روز جهانی صنایع‌دستی، بار دیگر توجه‌ها به دستان هنرمند زنان و مردان سیستانی جلب شده است؛ هنرمندانی که در دل خشکسالی و محدودیت‌های اقتصادی، هنر را به فرصتی برای معیشت و حفظ فرهنگ بومی تبدیل کرده‌اند.

هنر صنایع‌دستی ظرفیتی بی‌نظیر برای انتقال فرهنگ و هویت ایرانی ـ اسلامی

فرماندار نیمروز با تبریک روز جهانی صنایع‌دستی اظهار کرد: صنایع‌دستی گنجینه‌ای گران‌بها از هنر، خلاقیت و فرهنگ غنی ایران اسلامی است که روح زیبایی و اصالت را در تار و پود زندگی مردم جاری می‌کند.

محمود بامری افزود: صنایع‌دستی بازتابی از طبیعت، سنت‌ها و ارزش‌های بومی هر منطقه است و هنرمندان این عرصه با دستان توانمند خود، آثاری خلق می‌کنند که علاوه‌بر جنبه فرهنگی، در رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال نیز نقش‌آفرین است.

او ادامه داد: هنر صنایع‌دستی ظرفیتی بی‌نظیر برای انتقال فرهنگ و هویت ایرانی ـ اسلامی و همچنین ایجاد اشتغال پایدار به شمار می‌رود و تنوع هنرهای سنتی در اقلیم‌های مختلف کشور، جایگاه ویژه‌ای برای ایران در میان کشورهای صاحب هنرهای سنتی ایجاد کرده است.

فرماندار نیمروز تصریح کرد: صنایع‌دستی نماد بروز استعدادها و خلاقیت هنرمندانی است که به اجسام بی‌جان روح تازه‌ای از هنر می‌بخشند و آثار ماندگار خلق می‌کنند.

او با اشاره به توانمندی هنرمندان نیمروزی گفت: هنرمندان این منطقه در سال‌های گذشته توانسته‌اند با هنرنمایی خود، نام ادیمی را در عرصه‌های مختلف مطرح کنند که کسب عنوان شهر ملی خامه‌دوزی ایران یکی از مهم‌ترین افتخارات این شهرستان است.

بامری ضمن قدردانی از فعالان این حوزه افزود: فرارسیدن روز جهانی صنایع‌دستی را به مردم شهرستان نیمروز، به‌ویژه هنرمندان، صنعتگران و فعالان این عرصه تبریک می‌گویم و از تلاش‌های ارزشمند آنان قدردانی می‌کنم.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نیمروز نیز اظهار کرد: در حال حاضر ۷۰ کارگاه صنایع‌دستی در رشته‌های البسه محلی، سیاه‌دوزی، خامه‌دوزی، گلیم‌بافی و حصیربافی در این شهرستان فعال است.

ایرج نصیرآبادی افزود: از این تعداد، حدود ۵۰ کارگاه در حوزه حصیربافی فعالیت دارند که بخش عمده آن‌ها در روستاهای فقیرلشکری و صفر اربابی مستقر هستند و بسیاری از خانواده‌ها از طریق این هنرهای بومی امرار معاش می‌کنند.

او بیان کرد: هر کارگاه صنایع‌دستی به طور میانگین بین پنج تا ۱۰۰ نفر را به صورت مستقیم و غیرمستقیم زیر پوشش قرار داده و این هنرها امروز به یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های اشتغال خانگی در منطقه تبدیل شده‌اند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیمروز ادامه داد: خامه‌دوزی در سیستان تنها یک هنر تزیینی نیست، بلکه بخشی از فرهنگ و سبک زندگی مردم این منطقه محسوب می‌شود و بسیاری از بانوان سیستانی از نسل‌های گذشته این هنر را سینه به سینه حفظ کرده‌اند.

او اظهار کرد: ثبت ملی شهر ادیمی در حوزه خامه‌دوزی، موجب معرفی هرچه بیشتر این هنر در کشور شد و امروز تلاش می‌کنیم با ایجاد بازار فروش، آموزش نسل جوان و حمایت از هنرمندان، زمینه توسعه این هنر اصیل فراهم شود.

نصیرآبادی همچنین از امضای تفاهم‌نامه خواهرخواندگی میان شهر ملی خامه‌دوزی ادیمی و شهر ملی تفرش‌دوزی تفرش در روزهای گذشته خبرداد و گفت: با هدف توسعه همکاری‌های فرهنگی، هنری و اقتصادی، هیاتی از مسئولان و فعالان صنایع‌دستی نیمروز به اراک سفر کردند و تفاهم‌نامه همکاری میان این ۲ شهر به امضا رسید.

او افزود: در آیینی فرهنگی با حضور مسئولان، هنرمندان و فعالان حوزه صنایع‌دستی، خواهرخواندگی ۲ شهر ادیمی و تفرش به عنوان نمادی از همگرایی فرهنگی و تعامل میان ۲ کانون مهم صنایع‌دستی کشور ثبت شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیمروز گفت: این تفاهم‌نامه، زمینه‌ساز همکاری‌های مشترک در حوزه حفظ، معرفی و توسعه هنرهای سنتی ایران خواهد بود و می‌تواند به تقویت روابط اقتصادی و اجتماعی میان ۲ شهر کمک کند.

شهر ادیمی در سال ۱۳۹۹ به عنوان شهر ملی خامه‌دوزی در فهرست شهرهای ملی صنایع‌دستی کشور ثبت شد و طی سال‌های اخیر نیز اقدامات مختلفی برای توسعه این هنر از جمله راه‌اندازی مرکز خامه‌دوزی، آموزش هنرجویان و حمایت از مشاغل خانگی در منطقه انجام شده است.

شهر ادیمی مرکز شهرستان نیمروز است و نیمروز یکی از شهرستان های پنجگانه منطقه سیستان در شمال استان سیستان و بلوچستان قرار دارد.

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