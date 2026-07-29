کمیته تخصصی گردشگری سیستان و بلوچستان در راستای اجرای سند توسعه گردشگری برگزار شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری میراثآریا، خدیجه براهویی روز سهشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵ بیان کرد: این نشست، نخستین جلسه کمیته تخصصی گردشگری استان در چارچوب اجرای سند توسعه گردشگری ابلاغی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی است که با حضور جمعی از استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه، دبیر شورای راهبردی گردشگری استان، کارشناسان حوزه گردشگری و مدیران ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی سیستان و بلوچستان برگزار شد.
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی سیستان و بلوچستان افزود: در این نشست، اعضای کمیته بر ضرورت تدوین برنامههای کاربردی برای اجرای مفاد سند توسعه گردشگری تأکید کردند و توسعه گردشگری ساحلی و دریایی، بهویژه در سواحل مکران، بهعنوان یکی از مهمترین اولویتهای استان مورد بررسی قرار گرفت.
او ادامه داد: در این جلسه پیشنهاد شد با انتشار فراخوان دریافت مقاله و پژوهشهای علمی، ظرفیتهای دانشگاهی و پژوهشی کشور در خدمت برنامهریزی و توسعه گردشگری ساحلی استان قرار گیرد تا نتایج این مطالعات بهعنوان پشتوانه علمی تصمیمگیریها و برنامههای اجرایی مورد استفاده قرار گیرد.
براهویی با اشاره به اهمیت بهرهگیری از ظرفیت استادان دانشگاه و پژوهشگران اظهار کرد: تشکیل کمیتههای تخصصی، زمینه همافزایی میان بخشهای علمی و اجرایی را فراهم میکند و میتواند در تدوین راهکارهای مؤثر برای توسعه پایدار گردشگری استان نقشآفرین باشد.
او همچنین با اشاره به شرایط کنونی صنعت گردشگری کشور، بر ضرورت برنامهریزی برای دوران پس از شرایط اخیر و استفاده از ظرفیت آموزشهای تخصصی، پژوهش، تولید محتوا و تدوین برنامههای هدفمند برای رونق دوباره گردشگری استان تأکید کرد.
در این جلسه، استادان دانشگاه و اعضای کمیته تخصصی نیز دیدگاهها و پیشنهادهای خود را درباره محورهای پژوهشی مورد نیاز، نحوه برگزاری فراخوان مقالات، تشکیل کمیتههای علمی ارزیابی و اولویتبندی موضوعات پژوهشی متناسب با ظرفیتهای گردشگری سیستان و بلوچستان با محوریت روستای درک ارائه کردند.
بر اساس تصمیمات این جلسه، مقرر شد محورهای پژوهشی مرتبط با توسعه گردشگری ساحلی و دریایی و گردشگری روستایی با محوریت روستای درک، بهرهگیری از ظرفیتهای سواحل مکران و سایر موضوعات اولویتدار استان، پس از جمعبندی نهایی، در قالب فراخوان علمی منتشر و نتایج آن در تدوین برنامههای اجرایی شورای راهبردی گردشگری استان مورد استفاده قرار گیرد.
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