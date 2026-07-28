به گزارش خبرنگار خبرگزاری میراثآریا، رضا بارانی روز سهشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵ اظهار کرد: این نمایشگاه با هدف معرفی توانمندی هنرجویان، حمایت از تولیدات بومی و ایجاد زمینه اشتغال برای بانوان برپا شده و آثار تولیدی هنرجویان نخستین دوره آموزش صنایعدستی در معرض دید علاقهمندان قرار گرفته است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هامون با اشاره به اهمیت توسعه آموزشهای مهارتی در حوزه صنایعدستی افزود: صنایعدستی یکی از مهمترین ظرفیتهای اشتغالزایی و توانمندسازی اقتصادی جوامع محلی، بهویژه بانوان، به شمار میرود و برگزاری چنین نمایشگاههایی فرصت مناسبی برای معرفی توانمندی هنرجویان، ایجاد ارتباط با بازار فروش و حمایت از تولیدات بومی است.
او ادامه داد: حمایت از هنرمندان، برگزاری دورههای آموزشی تخصصی و فراهم کردن زمینه عرضه و فروش محصولات، از مهمترین برنامههای اداره میراثفرهنگی برای توسعه صنایعدستی در شهرستان هامون است.
بارانی بیان کرد: این نمایشگاه علاوه بر معرفی آثار هنرجویان، زمینه تبادل تجربه میان فعالان صنایعدستی و آشنایی شهروندان با ظرفیتهای هنری منطقه را نیز فراهم کرده و میتواند نقش مؤثری در ایجاد درآمد پایدار برای خانوادهها داشته باشد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هامون تصریح کرد: توسعه آموزشهای مهارتی و ایجاد فرصت برای عرضه محصولات هنرمندان، از مهمترین راهکارهای حمایت از فعالان صنایعدستی و رونق اقتصاد خانوادهها در منطقه است.
در پایان از مربیان دورههای آموزشی صنایعدستی به پاس تلاش در آموزش هنرجویان و ارتقای مهارتهای صنایعدستی منطقه با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.
انتهای پیام/
نظر شما