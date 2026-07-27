به گزارش خبرنگار میراث آریا، احمد آزادی عضو هیئت علمی پژوهشکده باستانشناسی به همراه علی اصغر آتش فراز معاون میراث فرهنگی استان کهگیلویه و بویراحمد، چهارم اسفند ماه ۱۴۰۵ در بازدید از گورستان تاریخی روستای لما در شهرستان دنا از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد، با تشریح پیشینه پژوهشهای باستانشناسی این منطقه، از احتمال وجود یک گورستان باستانی جدید در محدوده این روستا خبر داد و بر ضرورت تسریع در انجام کاوشهای نجاتبخشی تأکید کرد.
احمد آزادی با اشاره به سابقه مطالعات باستانشناسی در منطقه لما گفت: پیشینه پژوهشهای باستانشناسی در ارتباط با منطقه لما به اواخر دهه ۷۰ بازمیگردد، زمانی که اداره راه در حال ساخت جاده فعلی یاسوج به اصفهان بود و در جریان عملیات اجرایی، تیغه بلدوزر با بقایای چند گور باستانی برخورد کرد.
عضو هیئت علمی پژوهشکده باستانشناسی کشور افزود: پس از این رخداد و با گزارش اهالی روستای لما به اداره میراث فرهنگی، فعالیت احداث جاده متوقف شد و متعاقب آن، تیمی از پژوهشگران باستانشناسی به سرپرستی دکتر حسن رضوانی به مدت ۶ ماه در محل مستقر شد و کاوش نجاتبخشی گورستان را در دستور کار قرار داد.
آزادی بیان کرد: در فصل نخست این پژوهشها، بیش از ۶۰ گور باستانی کاوش شد؛ موضوعی که نشان داد منطقه لما از ظرفیت بسیار مهمی در مطالعات باستانشناسی و شناخت الگوهای تدفینی برخوردار است و نمیتوان به این محوطه صرفاً بهعنوان یک کشف اتفاقی در مسیر پروژههای عمرانی نگاه کرد.
فصل دوم کاوش و ثبت علمی یافتهها
عضو هیئت علمی پژوهشکده باستانشناسی کشور ادامه داد: فصل دوم کاوشهای این گورستان نیز در اواسط دهه ۸۰ و بار دیگر به سرپرستی حسن رضوانی انجام شد و افزون بر کاوش تعدادی دیگر از گورها، یکی از مهمترین دستاوردهای این مرحله، تدوین و انتشار نتایج علمی فصلهای اول و دوم بود.
آزادی گفت: در این مرحله، نتایج کاوشهای فصل نخست و فصل دوم در قالب کتاب گزارش نهایی کاوشهای گورستان و همچنین یک کاتالوگ ارزشمند از یافتههای این محوطه آماده و منتشر شد؛ اقدامی که از منظر مستندسازی، حفاظت علمی و انتقال دانش باستانشناسی، اهمیت ویژهای دارد.
فصل سوم؛ کشف مهری با نقش شترمرغ
عضو هیئت علمی پژوهشکده باستانشناسی با اشاره به ادامه مطالعات میدانی در این محوطه اظهار کرد: فصل سوم و آخرین فصل کاوش گورستان توسط محمدجواد جعفری انجام شد و در این مرحله نیز در کنار کاوش تعدادی گور، یکی از مهمترین یافتهها، کشف مهری بود که نقش یک شترمرغ بر روی آن حک شده بود.
عضو هیئت علمی پژوهشکده باستانشناسی افزود: اینگونه یافتهها میتواند در بازخوانی ابعاد فرهنگی، هنری و نمادشناختی جوامع گذشته منطقه نقش تعیینکننده داشته باشد و ارزش تاریخی گورستان لما را بیش از پیش آشکار کند.
کشف احتمالی یک گورستان جدید در لما
آزادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رخدادی تازه در این روستا گفت: حدود سه ماه پیش، ظاهراً در زمان اجرای یک مسیر جادهای در روستا و در فاصلهای نسبتاً دور از گورستان کاوششده لما، تیغه بلدوزر بار دیگر با بقایای یک گور باستانی برخورد کرد.
عضو هیئت علمی پژوهشکده باستانشناسی کشور تصریح کرد: مشخصات ظاهری این گور تا حد زیادی مشابه گورهایی است که پیشتر در گورستان لما کاوش شده بود و همین مسئله احتمال وجود یک گورستان جدید در این محدوده را تقویت میکند.
او ادامه داد: با گزارش اهالی روستا به اداره میراث فرهنگی، فعالیت در این محل نیز متوقف شد و اکنون انتظار میرود زمینه برای انجام کاوشهای نجاتبخشی در این نقطه فراهم شود تا ابعاد تاریخی و باستانشناختی این کشف جدید بهصورت دقیق مشخص شود.
لزوم صیانت از میراث تاریخی در مسیر طرحهای عمرانی.
آزادی تأکید کرد: تجربه منطقه لما بار دیگر نشان میدهد در اجرای طرحهای عمرانی، بهویژه در مناطق دارای پیشینه تاریخی، توجه به مطالعات پیشینی و ملاحظات میراث فرهنگی یک ضرورت اجتنابناپذیر است؛ زیرا هرگونه غفلت در این زمینه میتواند به از بین رفتن بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی کشور منجر شود.
بازدید عضو هیئت علمی پژوهشکده باستانشناسی کشور از گورستان تاریخی روستای لما در حالی انجام شد که این محوطه، با پشتوانه سه فصل کاوش، دهها گور باستانی و یافتههای ارزشمند پژوهشی، اکنون به یکی از نقاط مهم مطالعات باستانشناسی در استان کهگیلویه و بویراحمد تبدیل شده و کشف احتمالی محوطهای جدید در مجاورت آن، میتواند فصل تازهای از پژوهشهای تاریخی در شهرستان دنا را رقم بزند.
انتهای پیام/
نظر شما