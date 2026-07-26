به گزارش خبرنگار میراثآریا، علیاصغر طهماسبی روز شنبه ۳ مردادماه ۱۴۰۵ در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان با اشاره به آخرین وضعیت این طرح بیان کرد: شورای عالی معماری و شهرسازی کشور در مدت کوتاهی برای بررسی ظرفیتهای جزیره آشوراده به گلستان سفر کرد و روند اجرای طرح گردشگری این منطقه با سرعت و جدیت در حال پیگیری است.
استاندار گلستان افزود: عملیات اجرایی طرح گردشگری آشوراده در هفته دولت امسال آغاز خواهد شد.
او تاکید کرد: این طرح با استفاده از سازههای سبک، رعایت کامل ضوابط و ملاحظات محیط زیستی و در محدوده ساحلی اجرا میشود تا ضمن حفاظت از اکوسیستم ارزشمند منطقه، امکان بهرهمندی گردشگران از ظرفیتهای طبیعی آشوراده نیز فراهم شود.
طهماسبی آشوراده را یکی از مهمترین ظرفیتهای توسعه گردشگری استان دانست و گفت: اجرای این طرح زمینه افزایش حضور گردشگران، رونق اقتصاد ساحلی، ایجاد اشتغال پایدار، تقویت کسبوکارهای محلی و معرفی هرچه بیشتر ظرفیتهای طبیعی گلستان را فراهم خواهد کرد.
او افزود: نگاه دولت چهاردهم به توسعه استانها، نگاهی مبتنی بر استفاده از ظرفیتهای بومی و رعایت اصول توسعه پایدار است و اجرای طرح آشوراده نیز در همین چارچوب دنبال میشود.
پرونده توسعه گردشگری جزیره آشوراده، تنها جزیره ایرانی دریای خزر، سالها یکی از مهمترین و در عین حال پیچیدهترین طرحهای توسعهای کشور بود که هر بار با وجود مطالبه عمومی، پیگیری مدیران گلستان و تاکید بر ظرفیتهای بیبدیل آن، به دلیل ضرورت رعایت الزامات محیط زیستی، پیچیدگیهای حقوقی و تعدد دستگاههای تصمیمگیر، از رسیدن به مرحله اجرا باز میماند.
با رویکرد دولت چهاردهم در فعالسازی طرحهای نیمهتمام، رفع گرههای بینبخشی و حرکت به سمت توسعه متوازن، یکی از قدیمیترین مطالبات مردم گلستان در آستانه تحقق قرار گرفته است که انجام آن میتواند نقطه عطفی در اقتصاد گردشگری شمال کشور و آغازگر فصل تازهای برای بهرهبرداری پایدار از ظرفیتهای طبیعی استان باشد.
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