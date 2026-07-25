بازدید استاندار گلستان از برج تاریخی رادکان با محوریت توسعه گردشگری

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی‌اصغر طهماسبی استاندار گلستان، روز پنجشنبه اول مردادماه ۱۴۰۵، به همراه سیدمهدی مهیائی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، عبدالعلی کیان‌مهر معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، شهربانو برهانی فرماندار کردکوی، فریدون فعالی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان و جمعی از مدیران استانی، از برج تاریخی رادکان و ظرفیت‌های گردشگری این منطقه بازدید کرد.

این بازدید با هدف بررسی ظرفیت‌های گردشگری شهرستان کردکوی، شناسایی نیازهای زیرساختی و برنامه‌ریزی برای توسعه این محور گردشگری انجام شد.

استاندار گلستان در حاشیه این بازدید، برج تاریخی رادکان و دیگر آثار تاریخی را بخشی از هویت، فرهنگ و تمدن ایران دانست و گفت: حفاظت از این میراث ارزشمند، وظیفه‌ای ملی است و باید با برنامه‌ریزی مناسب، این آثار را برای نسل‌های آینده حفظ و صیانت کنیم.

طهماسبی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های گردشگری منطقه افزود: برای توسعه این ظرفیت‌ها باید زمینه حضور سرمایه‌گذاران فراهم شود و مدیریت استان در کنار اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، از سرمایه‌گذاری در این حوزه حمایت خواهد کرد تا زیرساخت‌های موردنیاز برای رونق گردشگری ایجاد شود.

او تصریح کرد: باید با اجرای اقدامات ماندگار، ضمن حفظ ارزش‌های تاریخی و فرهنگی، شرایطی فراهم کنیم که این میراث ارزشمند به فرصتی برای توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش حضور گردشگران در استان تبدیل شود.

فریدون فعالی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان گفت: هدف از این بازدیدهای امروز، بررسی ظرفیت‌های محور و رینگ جدید گردشگری استان بود که از پارک امام رضا (ع) کردکوی آغازشده و پس از عبور از جنگل‌های درازنو، برج تاریخی رادکان و روستای حاجی‌آباد، به روستای تاریخی شاهکوه، منطقه چهارباغ و محور توسکستان در شهرستان گرگان می‌رسد. این مسیر با برخورداری از جاذبه‌های متنوع طبیعی، تاریخی و روستایی، یکی از ارزشمندترین محورهای گردشگری استان به شمار می‌رود.

او افزود: در این بازدید، ظرفیت‌ها و نیازهای این محور برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری موردبررسی قرار گرفت تا با برنامه‌ریزی مناسب و فراهم شدن زمینه سرمایه‌گذاری، این مسیر به یک محور گردشگری شاخص تبدیل شود؛ محوری که می‌تواند نقش مهمی در افزایش ماندگاری مسافران و جذب گردشگران داخلی و خارجی به استان گلستان ایفا کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان افزود: شکل‌گیری این محور گردشگری با تکمیل زیرساخت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، می‌تواند به یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری استان تبدیل شود و نقش مؤثری در رونق اقتصادی و توسعه پایدار شهرستان کردکوی داشته باشد.

برج تاریخی رادکان با بیش از هزار سال قدمت، در جنوب شهرستان کردکوی و غرب استان گلستان قرار دارد و در سال ۱۳۱۰ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. این بنای ارزشمند با حدود ۳۲ متر ارتفاع و ۱۵ متر قطر، یکی از شاخص‌ترین آثار تاریخی استان و از مهم‌ترین جاذبه‌های فرهنگی و گردشگری گلستان به شمار می‌رود.

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