به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در راستای بررسی روند توسعه زیرساخت‌های گردشگری، رفع موانع پروژه‌های سرمایه‌گذاری و تسریع در تکمیل طرح‌های گردشگری، روز پنجشنبه اول مردادماه ۱۴۰۵، علی‌اصغر طهماسبی استاندار گلستان به همراه سیدمهدی مهیائی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، عبدالعلی کیان‌مهر معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، علی نصیبی فرماندار گرگان، شهربانو برهانی فرماندار کردکوی، فریدون فعالی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان، محمدمهدی اسلامی مدیرکل حوزه استاندار و محمدتقی قجر مشاور استاندار از سه پروژه مهم گردشگری شامل هتل سه‌ستاره کارناوال در محور توسکستان، مجتمع گردشگری روستای چهارباغ و مجتمع گردشگری روستای حاجی‌آباد کردکوی بازدید کردند.

در این بازدیدها، روند پیشرفت پروژه‌ها، مسائل زیرساختی، نیازهای سرمایه‌گذاران و راهکارهای تسریع در تکمیل طرح‌ها به‌صورت میدانی بررسی شد.



بهره‌برداری از بخش قابل‌توجهی از پروژه‌ها تا پایان سال

استاندار گلستان با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان اظهار کرد: امروز از سه پروژه شاخص گردشگری در شهرستان‌های گرگان و کردکوی بازدید کردیم که هر سه با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حال اجرا هستند و نقش مهمی در توسعه گردشگری استان خواهند داشت.

علی‌اصغر طهماسبی افزود: در مجموع بیش از دو همت سرمایه‌گذاری در این سه پروژه انجام شده است که با بهره‌برداری از آن‌ها، ظرفیت اقامت بیش از ۴۰۰ نفر در استان ایجاد خواهد شد.

او اظهار امیدواری کرد با رفع موانع موجود، بخش قابل‌توجهی از این طرح‌ها تا پایان سال به بهره‌برداری برسد و در اختیار مردم استان و گردشگران قرار گیرد.

استاندار گلستان با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری این محور گفت: گردشگرانی که از محور توسکستان وارد گلستان می‌شوند، می‌توانند از روستاهای شاهکوه سفلی و علیا، چهارباغ و توسکستان در شهرستان گرگان بازدید کرده و سپس از ظرفیت‌های ارزشمند جنگل درازنو، جهان‌نما و روستای حاجی‌آباد در شهرستان کردکوی بهره‌مند شوند. همچنین این مسیر به‌صورت معکوس نیز می‌تواند یکی از جذاب‌ترین محورهای گردشگری استان برای مسافران باشد.

طهماسبی تأکید کرد: رفع مشکلات سرمایه‌گذاران و تأمین زیرساخت‌های موردنیاز ازجمله راه دسترسی، آب، برق و سایر خدمات در دستور کار قرار دارد و به فرمانداران گرگان و کردکوی مأموریت داده شده است تا با همکاری دستگاه‌های اجرایی، زمینه تسریع در اجرای پروژه‌ها و حمایت از سرمایه‌گذاران را فراهم کنند.



هم‌افزایی مدیریت استان برای تکمیل پروژه‌های گردشگری

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان نیز با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر این محور گردشگری گفت: این مسیر از منطقه نمونه گردشگری توسکستان آغاز می‌شود و با عبور از روستای چهارباغ، روستای تاریخی شاهکوه با بافت ثبت ملی و سوزن‌دوزی ثبت ملی، برج تاریخی رادکان، جنگل درازنو، جهان‌نما و روستای حاجی‌آباد، یکی از ارزشمندترین محورهای گردشگری طبیعی و فرهنگی استان را شکل داده است.

فریدون فعالی افزود: امروز فرصت مناسبی فراهم شد تا به همراه استاندار و مدیران استان از سه پروژه بزرگ گردشگری این محور بازدید کنیم. این پروژه‌ها با بیش از دو همت سرمایه‌گذاری، ظرفیت آن را دارند که این محدوده را به یکی از قطب‌های مهم گردشگری استان تبدیل کرده و زمینه افزایش ماندگاری گردشگران، رونق اقتصاد محلی و ایجاد اشتغال را فراهم کنند.

او با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌ها اظهار کرد: با دستور و تأکید استاندار گلستان، تأمین زیرساخت‌های موردنیاز این پروژه‌ها در اولویت قرار گرفته است و با تکمیل این طرح‌ها می‌توان از ظرفیت‌های کم‌نظیر طبیعت‌گردی استان برای توسعه گردشگری پایدار بهره‌برداری کرد.

بر اساس این گزارش، هتل سه‌ستاره کارناوال در محور توسکستان با زیربنای ۴ هزار و ۸۳۶ مترمربع، ۲۲ اتاق اقامتی، تالار پذیرایی ۹۰۰ نفره، رستوران، روف‌گاردن و فودکورت، با ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا است و برای ۴۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد می‌کند.

مجتمع گردشگری روستای چهارباغ نیز با زیربنای ۵ هزار و ۸۵۰ مترمربع، ۴۶ واحد اقامتی، تالار پذیرایی، کافی‌شاپ و شهربازی کودکان، ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و زمینه اشتغال مستقیم ۱۰۰ نفر را فراهم خواهد کرد.

همچنین مجتمع گردشگری روستای حاجی‌آباد کردکوی در فاز نخست با زیربنای ۲ هزار و ۶۰۰ مترمربع، ۱۳ واحد اقامتی، تالار پذیرایی و مجموعه تفریحی، با ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی در دست اجرا است و برای ۳۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد خواهد کرد.

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