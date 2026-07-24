به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، این طرح که با پیگیری‌های مستمر اداره بهزیستی شهرستان دیر و حمایت شهرداری بندر دیر اجرا شده، با هدف فراهم‌سازی امکان بهره‌مندی اقشار دارای محدودیت‌های حرکتی از مواهب طبیعی دریا و تحقق شعار «شهر برای همه» به مرحله اجرا درآمده است.

سیرانوش دارایی، رئیس بهزیستی شهرستان دیر، در این خصوص گفت: ساحل دیر که همواره از جاذبه‌های مهم این شهرستان محسوب می‌شود، اکنون با ایجاد مسیرهای ویژه پیاده‌روی، رمپ‌ها و فضاهای استراحت، دسترسی ایمن و آسان را برای افراد دارای محدودیت حرکتی فراهم کرده است.

او افزود: با اجرای این طرح، توان‌خواهان می‌توانند بدون دغدغه و نیاز به کمک‌های جانبی، خود را به حاشیه آب برسانند و از فضای ساحلی استفاده کنند.

رئیس بهزیستی شهرستان دیر با اشاره به جنبه‌های درمانی این اقدام تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین ابعاد این طرح، بهره‌گیری از ظرفیت آب‌درمانی برای گروه‌های هدف است. دسترسی ایمن به آب دریا می‌تواند علاوه بر جنبه تفریحی، فرصتی برای بهبود سلامت جسمی سالمندان و معلولان باشد و در کاهش دردهای مفصلی، بهبود گردش خون و افزایش توان حرکتی مؤثر واقع شود.

دارایی ادامه داد: با این مناسب‌سازی، ساحل دیر می‌تواند به یک مرکز بازتوانی روباز تبدیل شود و در بهبود کیفیت زندگی این عزیزان نقش‌آفرینی کند.

رئیس بهزیستی شهرستان دیر در پایان از همکاری شهرداری بندر دیر قدردانی کرد و افزود: امیدواریم با استمرار این حمایت‌ها و توسعه زیرساخت‌های رفاهی، شاهد گسترش این‌گونه اقدامات در سایر شهرهای ساحلی استان بوشهر باشیم تا هیچ فردی به دلیل محدودیت‌های جسمی از لذت بردن از زیبایی‌های خدادادی دریا محروم نماند.

انتهای پیام/