به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید مالک حسینی ظهر امروز پنجشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۵ در حاشیه بازدید از صنایع استان بوشهر اظهار کرد: با وجود همه دشواری‌ها، مسیر توسعه کشور باید با قدرت ادامه یابد.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به هماهنگی مطلوب میان مدیران استان بوشهر افزود: خوشبختانه در بخش صنعت و زیرساخت، انسجام خوبی میان مجموعه مدیریتی استان شکل گرفته که حاصل یک کار مستمر است و آثار آن در حوزه‌های مختلف قابل مشاهده است.

او با اشاره به مدیریت تأمین برق صنایع بیان کرد: استان بوشهر از جمله استان‌هایی است که در زمینه تأمین برق واحدهای صنعتی با کمترین مشکل مواجه است و این موضوع نشان‌دهنده مدیریت مناسب برای حفظ تداوم تولید و فعالیت صنایع است.

حسینی با بیان اینکه هفته گذشته منابع تسهیلات خرد اشتغال به استان‌ها ابلاغ شد، گفت: در این مرحله ۵۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات به استان‌ها اختصاص یافته که زمان ابلاغ آن بیش از چهار ماه زودتر از سال گذشته انجام شده و این موضوع روند جذب اعتبارات را تسهیل خواهد کرد.

او ادامه داد: همچنین نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز در مراحل نهایی ابلاغ قرار دارد و تلاش می‌کنیم با توجه به شرایط اخیر، به‌ویژه استان‌هایی که در جریان جنگ آسیب بیشتری دیده‌اند، سهم بیشتری از اعتبارات ملی دریافت کنند.

حسینی خاطرنشان کرد: سهم استان بوشهر از اعتبارات استانی امسال نسبت به سال گذشته افزایش یافته و امیدواریم از محل اعتبارات ملی نیز سهم قابل توجهی به این استان اختصاص یابد.

او با اشاره به آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی اظهار کرد: از مجموع ۵۲ هزار میلیارد تومان ابلاغ‌شده، تاکنون بیش از هشت هزار میلیارد تومان برای ۴۳ هزار پرونده تأمین و کارسازی شده است که روند جذب اعتبارات در سال جاری را نسبت به سال‌های گذشته متمایز کرده است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابراز امیدواری کرد که سال جاری از نظر پرداخت تسهیلات به کسب‌وکارهای خرد و کوچک، سالی متفاوت و همراه با ثبت رکوردی جدید در جذب و پرداخت اعتبارات باشد.

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