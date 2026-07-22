۳۱ تیر ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۲

احداث موزه مردم‌شناسی بهار گامی مؤثر در توسعه گردشگری شهرستان

احداث موزه مردم‌شناسی بهار گامی مؤثر در توسعه گردشگری شهرستان

فرماندار شهرستان بهار با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده تاریخی، فرهنگی و اجتماعی این شهرستان، بر احداث موزه مردم‌شناسی این شهرستان در راستای توسعه گردشگری تأکید کرد.

ابراهیم لشکری آزاد در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با اشاره به جایگاه ارزشمند این شهرستان در عرصه میراث‌فرهنگی استان، اظهار کرد: شهرستان بهار از ظرفیت‌های متنوع تاریخی، فرهنگی و گردشگری برخوردار است و فرمانداری آمادگی دارد در تمامی موضوعات مرتبط با این حوزه در کنار اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان باشد و از برنامه‌های توسعه‌ای حمایت کند.

فرماندار شهرستان بهار با بیان اینکه همکاری و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، مدیران شهرستانی و فعالان اجتماعی می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت هرچه بیشتر این حوزه باشد، افزود: در شهرستان بهار آثار و ظرفیت‌های ارزشمندی وجود دارد که بخشی از آن‌ها در سطح ملی و فراتر از آن دارای اهمیت هستند و باید برای معرفی، حفاظت و بهره‌برداری مناسب از این داشته‌ها برنامه‌ریزی منسجم‌تری صورت گیرد.

او با اشاره به حضور و فعالیت گسترده علاقه‌مندان و کنشگران اجتماعی در این شهرستان تصریح کرد: افراد زیادی از فعالان اجتماعی، فرهنگی و دغدغه‌مندان میراث‌فرهنگی در شهرستان بهار حضور دارند که از توان، دانش و انگیزه لازم برای همکاری در این عرصه برخوردارند و می‌توان از ظرفیت آنان در اجرای برنامه‌های فرهنگی، گردشگری و حفاظت از آثار تاریخی بهره گرفت.

لشکری آزاد استقبال و همراهی مردم شهرستان با برنامه‌های حوزه میراث‌فرهنگی را یکی از نقاط قوت بهار برشمرد و گفت: مشارکت مردمی همواره نقش مهمی در موفقیت برنامه‌های فرهنگی و گردشگری داشته و خوشبختانه مردم شهرستان نیز در این زمینه همراهی و استقبال خوبی از خود نشان داده‌اند که می‌تواند پشتوانه‌ای ارزشمند برای اجرای طرح‌های آینده باشد.

او همچنین به برخی اقدامات انجام‌شده در سال‌های اخیر اشاره و خاطرنشان کرد: اقدامات مؤثر و ارزشمندی در شهرها و روستاهای شهرستان از جمله در صالح‌آباد و سایر نقاط انجام شده که شایسته تقدیر است، اما با توجه به ظرفیت‌های موجود، همچنان زمینه برای اجرای طرح‌های جدید و توسعه فعالیت‌ها فراهم است.

لشکری آزاد با تأکید بر اهمیت ایجاد و تقویت فضاهای فرهنگی و مردم‌شناسی در شهرستان افزود: موضوع احداث و توسعه مجموعه‌های مردم‌شناسی و معرفی هویت تاریخی و فرهنگی منطقه از جمله مطالبات مهم شهرستان است و امیدواریم با همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان، شاهد تحقق برنامه‌های مؤثرتری در این زمینه باشیم.

فرماندار شهرستان بهار بر ضرورت پیگیری و حمایت از طرح‌های مرتبط با میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تأکید کرد و گفت: فرمانداری بهار آماده است با تمام ظرفیت‌های موجود در مسیر حفظ میراث ارزشمند منطقه و توسعه گردشگری شهرستان همکاری لازم را داشته باشد.

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کد خبر 1405043102348
آزاده صفی
دبیر محمد آوخ

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