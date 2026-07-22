ابراهیم لشکری آزاد در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با اشاره به جایگاه ارزشمند این شهرستان در عرصه میراث‌فرهنگی استان، اظهار کرد: شهرستان بهار از ظرفیت‌های متنوع تاریخی، فرهنگی و گردشگری برخوردار است و فرمانداری آمادگی دارد در تمامی موضوعات مرتبط با این حوزه در کنار اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان باشد و از برنامه‌های توسعه‌ای حمایت کند.

فرماندار شهرستان بهار با بیان اینکه همکاری و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، مدیران شهرستانی و فعالان اجتماعی می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت هرچه بیشتر این حوزه باشد، افزود: در شهرستان بهار آثار و ظرفیت‌های ارزشمندی وجود دارد که بخشی از آن‌ها در سطح ملی و فراتر از آن دارای اهمیت هستند و باید برای معرفی، حفاظت و بهره‌برداری مناسب از این داشته‌ها برنامه‌ریزی منسجم‌تری صورت گیرد.

او با اشاره به حضور و فعالیت گسترده علاقه‌مندان و کنشگران اجتماعی در این شهرستان تصریح کرد: افراد زیادی از فعالان اجتماعی، فرهنگی و دغدغه‌مندان میراث‌فرهنگی در شهرستان بهار حضور دارند که از توان، دانش و انگیزه لازم برای همکاری در این عرصه برخوردارند و می‌توان از ظرفیت آنان در اجرای برنامه‌های فرهنگی، گردشگری و حفاظت از آثار تاریخی بهره گرفت.

لشکری آزاد استقبال و همراهی مردم شهرستان با برنامه‌های حوزه میراث‌فرهنگی را یکی از نقاط قوت بهار برشمرد و گفت: مشارکت مردمی همواره نقش مهمی در موفقیت برنامه‌های فرهنگی و گردشگری داشته و خوشبختانه مردم شهرستان نیز در این زمینه همراهی و استقبال خوبی از خود نشان داده‌اند که می‌تواند پشتوانه‌ای ارزشمند برای اجرای طرح‌های آینده باشد.

او همچنین به برخی اقدامات انجام‌شده در سال‌های اخیر اشاره و خاطرنشان کرد: اقدامات مؤثر و ارزشمندی در شهرها و روستاهای شهرستان از جمله در صالح‌آباد و سایر نقاط انجام شده که شایسته تقدیر است، اما با توجه به ظرفیت‌های موجود، همچنان زمینه برای اجرای طرح‌های جدید و توسعه فعالیت‌ها فراهم است.

لشکری آزاد با تأکید بر اهمیت ایجاد و تقویت فضاهای فرهنگی و مردم‌شناسی در شهرستان افزود: موضوع احداث و توسعه مجموعه‌های مردم‌شناسی و معرفی هویت تاریخی و فرهنگی منطقه از جمله مطالبات مهم شهرستان است و امیدواریم با همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان، شاهد تحقق برنامه‌های مؤثرتری در این زمینه باشیم.

فرماندار شهرستان بهار بر ضرورت پیگیری و حمایت از طرح‌های مرتبط با میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تأکید کرد و گفت: فرمانداری بهار آماده است با تمام ظرفیت‌های موجود در مسیر حفظ میراث ارزشمند منطقه و توسعه گردشگری شهرستان همکاری لازم را داشته باشد.

انتهای پیام/