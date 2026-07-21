۳۰ تیر ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۰

اقدامات حفاظتی برای محوطه تپه تاریخی چناران انجام شد

اقدامات حفاظتی برای محوطه تپه تاریخی چناران انجام شد

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چناران گفت: در راستای حفاظت از تپه تاریخی ۶۰۰ ساله چناران تابلوی هشدار در این محل نصب و مسیر تردد از داخل این محوطه مسدود شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد طاهریان‌مقدم امروز سه‌شنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: نصب این تابلوها و بلوک‌های بزرگ بتنی با مشارکت و همکاری شهرداری و شورای شهر چناران در تپه تاریخی چناران بهانه‌ای برای افراد سودجو مبنی بر بی‌اطلاعی از تاریخی بودن این آثار و عدم سوءنیت برداشته می‌شود همچنین برای حفاظت از آثار تاریخی نیاز است در کنار نصب تابلوها و پیگیری قانونی، شهرداری و مردم نیز به نوبه خود در حفاظت و نگهداری از آنها ایفای نقش می‌کنند.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چناران ادامه داد: مسدود شدن مسیر منتهی به تپه تاریخی چناران با بلوک‌های سیمانی بزرگ و معرفی هشدارها و قوانین و ضوابط میراث‌فرهنگی با همکاری شهرداری در راستای حفاظت از تپه تاریخی چناران و جلوگیری از ورود خودروها به حریم این اثر ارزشمند، مسیر منتهی به این محوطه می‌تواند از ساخت و سازهای بی‌رویه و ریختن زباله‌های ساختمانی و خانگی جلوگیری نماید و عموم مردم از این محوطه ۶۰۰ ساله مطلع شوند.

طاهریان‌مقدم اظهار کرد: این اقدام با هدف صیانت از میراث تاریخی، جلوگیری از تخریب احتمالی و ساماندهی تردد در محدوده تپه انجام شده است.

او تاکید کرد: حفاظت از آثار تاریخی نیازمند مشارکت و همراهی همه دستگاه‌های اجرایی و هم‌چنین شهروندان است.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چناران گفت: از شهرداری به‌دلیل همکاری در تأمین و استقرار نیوجرسی‌ها و اجرای این اقدام حفاظتی قدردانی می‌شود، انتظار می‌رود با تداوم این‌گونه اقدامات، زمینه حفظ بهتر تپه تاریخی چناران برای نسل‌های آینده فراهم شود.

طاهریان‌مقدم یاد آور شد: تپه چناران مربوط به هزاره ۵ تا هزاره سوم قبل از میلاد است و در چناران، خیابان امام خمینی، میدان امام حسین، کوچه ۱۰ دی واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۸۲ با شمارهٔ ثبت ۹۲۴۳ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

اقدامات حفاظتی برای محوطه تپه تاریخی چناران انجام شد

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کد خبر 1405043002255
محمدعلی علی نژاد
دبیر مریم قربانی‌نیا

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